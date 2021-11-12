Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/mery-1758671276.html
Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины
Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины - РИА Новости, 12.11.2021
Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T00:44
2021-11-12T07:47
украина
оон
москва
дмитрий песков
дмитрий полянский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757268269_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_ee55e1a71a183b8a435c6273cf5edc58.jpg
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.Он напомнил также о присутствии американских военных кораблей в Черном море, "действующих очень провокационно". При этом дипломат подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, однако имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.Ранее источник Блумберга, "близкий к Кремлю", заявил, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Другой неназванный собеседник агентства заявил, что наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Украины. Вместе с тем, один из источников подчеркнул, что узнать об истинных намерениях Москвы или же предугадать ее следующий шаг невозможно.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о "стягивании сил" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211112/problemu-1758671933.html
https://ria.ru/20211111/kollegi-1758663703.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757268269_40:197:2508:2048_1920x0_80_0_0_cce53d79f296ce9890a0e997d8048016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, оон, москва, дмитрий песков, дмитрий полянский, россия
00:44 12.11.2021 (обновлено: 07:47 12.11.2021)
 
Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.
"Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации", - сказал Полянский журналистам.
Он напомнил также о присутствии американских военных кораблей в Черном море, "действующих очень провокационно".
При этом дипломат подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, однако имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
01:00
Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России
Ранее источник Блумберга, "близкий к Кремлю", заявил, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Другой неназванный собеседник агентства заявил, что наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Украины. Вместе с тем, один из источников подчеркнул, что узнать об истинных намерениях Москвы или же предугадать ее следующий шаг невозможно.
МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о "стягивании сил" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 22:51
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину
 
УкраинаООНМоскваДмитрий ПесковДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Лента новостейМолния
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата