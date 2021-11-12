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Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины

Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины - РИА Новости, 12.11.2021

Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T00:44

2021-11-12T00:44

2021-11-12T07:47

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ООН, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.Он напомнил также о присутствии американских военных кораблей в Черном море, "действующих очень провокационно". При этом дипломат подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, однако имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.Ранее источник Блумберга, "близкий к Кремлю", заявил, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Другой неназванный собеседник агентства заявил, что наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Украины. Вместе с тем, один из источников подчеркнул, что узнать об истинных намерениях Москвы или же предугадать ее следующий шаг невозможно.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о "стягивании сил" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211112/problemu-1758671933.html

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