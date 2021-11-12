00:44 12.11.2021 (обновлено: 07:47 12.11.2021)
Российский дипломат назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины
Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал логичными меры предосторожности в адрес Украины
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.
"Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации", - сказал Полянский журналистам.
Он напомнил также о присутствии американских военных кораблей в Черном море, "действующих очень провокационно".
При этом дипломат подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, однако имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.
Ранее источник Блумберга, "близкий к Кремлю", заявил, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Другой неназванный собеседник агентства заявил, что наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Украины. Вместе с тем, один из источников подчеркнул, что узнать об истинных намерениях Москвы или же предугадать ее следующий шаг невозможно.
МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о "стягивании сил" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.