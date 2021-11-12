https://ria.ru/20211112/medvedev-1758778586.html

Медведев провел совещание по развитию уголовно-исполнительной системы

Медведев провел совещание по развитию уголовно-исполнительной системы - РИА Новости, 12.11.2021

Медведев провел совещание по развитию уголовно-исполнительной системы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное мерам по совершенствованию уголовно-исполнительной системы РФ, в ходе него было принято... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:11

2021-11-12T16:11

2021-11-12T16:31

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное мерам по совершенствованию уголовно-исполнительной системы РФ, в ходе него было принято решение по созданию современной и эффективной системы исполнения наказания, сообщили в секретариате Медведева.На совещании обсуждались вопросы реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года."Отмечено, что будет продолжена работа по созданию современной, эффективной системы исполнения наказания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/sovfed-1755237110.html

россия

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2021

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общество, дмитрий медведев, россия