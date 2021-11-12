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Архангельская область
https://ria.ru/20211112/meditsina-1758739837.html
В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья
В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья - РИА Новости, 12.11.2021
В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья
Центр арктической медицины, главной целью которого станет повышение продолжительности жизни на Крайнем Севере и улучшение состояния здоровья жителей, будет... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:33
2021-11-12T13:33
архангельская область
общество
архангельск
архангельская область
российская академия наук
александр цыбульский
алексей чекунков
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя – РИА Новости. Центр арктической медицины, главной целью которого станет повышение продолжительности жизни на Крайнем Севере и улучшение состояния здоровья жителей, будет создан на базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.Вопросы создания в Архангельске Центра арктической медицины федерального значения в рамках рабочей встречи в правительстве РФ обсудили глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Предложение по его созданию совместно с правительством Архангельской области разрабатывают Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики."Основой такого центра должен стать Северный государственный медицинский университет – единственный медицинский вуз в Арктической зоне Российской Федерации, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов", - говорится в сообщении.СГМУ обладает сильным научно-преподавательским составом, оригинальными научными разработками, серьезными материальными ресурсами, включающими учебные корпуса, лаборатории, современно оснащенный симуляционный центр.По мнению главы региона Цыбульского, центр целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН.В результате Север России должен получить четко выстроенную систему непрерывного медицинского образования, возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований."То есть здесь должно быть сформировано единое научно-образовательное и клиническое пространство, где во главу угла будет поставлена охрана здоровья человека в Арктике. Глобальная цель федерального медицинского центра – повышение продолжительности жизни в Арктике", - пояснили в правительстве региона.
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общество, архангельск, архангельская область, российская академия наук, александр цыбульский, алексей чекунков, россия
13:33 12.11.2021
 
В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья

В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья жителей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя – РИА Новости. Центр арктической медицины, главной целью которого станет повышение продолжительности жизни на Крайнем Севере и улучшение состояния здоровья жителей, будет создан на базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Вопросы создания в Архангельске Центра арктической медицины федерального значения в рамках рабочей встречи в правительстве РФ обсудили глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Предложение по его созданию совместно с правительством Архангельской области разрабатывают Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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"Основой такого центра должен стать Северный государственный медицинский университет – единственный медицинский вуз в Арктической зоне Российской Федерации, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов", - говорится в сообщении.
СГМУ обладает сильным научно-преподавательским составом, оригинальными научными разработками, серьезными материальными ресурсами, включающими учебные корпуса, лаборатории, современно оснащенный симуляционный центр.
По мнению главы региона Цыбульского, центр целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН.
В результате Север России должен получить четко выстроенную систему непрерывного медицинского образования, возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований.
"То есть здесь должно быть сформировано единое научно-образовательное и клиническое пространство, где во главу угла будет поставлена охрана здоровья человека в Арктике. Глобальная цель федерального медицинского центра – повышение продолжительности жизни в Арктике", - пояснили в правительстве региона.
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Архангельская областьОбществоАрхангельскАрхангельская областьРоссийская академия наукАлександр ЦыбульскийАлексей ЧекунковРоссия
 
 
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