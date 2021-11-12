В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья
В Архангельске создадут Центр арктической медицины для охраны здоровья жителей
АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя – РИА Новости. Центр арктической медицины, главной целью которого станет повышение продолжительности жизни на Крайнем Севере и улучшение состояния здоровья жителей, будет создан на базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Вопросы создания в Архангельске Центра арктической медицины федерального значения в рамках рабочей встречи в правительстве РФ обсудили глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Предложение по его созданию совместно с правительством Архангельской области разрабатывают Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Основой такого центра должен стать Северный государственный медицинский университет – единственный медицинский вуз в Арктической зоне Российской Федерации, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов", - говорится в сообщении.
СГМУ обладает сильным научно-преподавательским составом, оригинальными научными разработками, серьезными материальными ресурсами, включающими учебные корпуса, лаборатории, современно оснащенный симуляционный центр.
По мнению главы региона Цыбульского, центр целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН.
В результате Север России должен получить четко выстроенную систему непрерывного медицинского образования, возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований.
"То есть здесь должно быть сформировано единое научно-образовательное и клиническое пространство, где во главу угла будет поставлена охрана здоровья человека в Арктике. Глобальная цель федерального медицинского центра – повышение продолжительности жизни в Арктике", - пояснили в правительстве региона.