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Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим
Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим
Посещая организации, где не нужны QR-коды, все равно придется соблюдать масочно-перчаточный режим, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:43
2021-11-12T19:43
2021-11-12T19:43
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посещая организации, где не нужны QR-коды, все равно придется соблюдать масочно-перчаточный режим, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важно сказать, что необходимость предъявления таких документов не будет нужна для организаций, которые обеспечивают население продуктами питания, товарами первой необходимости, и аптечных организаций. При этом, безусловно, посещая эти организации, где не требуется предъявление никакой документации, наши граждане должны будут соблюдать масочно-перчаточный режим", - сказала Голикова на брифинге.
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Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим
Голикова: масочно-перчаточный режим необходимо соблюдать, посещая организации