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Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим

Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова объяснила, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим

Посещая организации, где не нужны QR-коды, все равно придется соблюдать масочно-перчаточный режим, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:43

2021-11-12T19:43

2021-11-12T19:43

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посещая организации, где не нужны QR-коды, все равно придется соблюдать масочно-перчаточный режим, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важно сказать, что необходимость предъявления таких документов не будет нужна для организаций, которые обеспечивают население продуктами питания, товарами первой необходимости, и аптечных организаций. При этом, безусловно, посещая эти организации, где не требуется предъявление никакой документации, наши граждане должны будут соблюдать масочно-перчаточный режим", - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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