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В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость" - РИА Новости, 12.11.2021

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"

В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века. РИА Новости, 12.11.2021

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века. Собраны произведения более ста русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Среди них шедевры Боровиковского, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Айвазовского, Куинджи, а также множество других забытых или совсем неизвестных имен."Это попытка взглянуть на прошлое, когда человек в сложные времена ищет идеалы и успокоение, — рассказывает директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. — Мы не выбирали шедевры, важнее настроение этой живописи, то, как она возникала, исходя из творческого развития авторов, впечатлений от путешествий."Дизайн экспозиции был разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой. Пространство Манежа разбили на несколько тематических разделов, которые ведут от "Увертюры" к "Эпилогу" через "Природу", "Русское" и "Личное". А настроение уже на входе создают множество гигантских качелей и фортепианная музыка, специально написанная композитором Антоном Батаговым.Позже альбом с саундтреком будет выпущен отдельным изданием. Некоторые работы сопровождали на выставку хранители музейных коллекций. Так, директор московского Музея Тропинина и художников его времени Ольга Журавлева привезла в Манеж полотно "Девушка с горшком роз". Картина вернулась в Санкт-Петербург почти через сто лет. До войны она находилась в собрании Государственного Русского музея (ГРМ), была отправлена на выставку в Алупку, где пропала во время оккупации. В 50-е годы коллекционер Феликс Вишневский случайно обнаружил работу в антикварном магазине, опознал руку художника Тропинина, а в 2003 году ГРМ официально передал полотно в московское собрание.Куратором проекта "Покой и Радость" стал ректор Российской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Работа над концепцией началась несколько лет назад, задолго до введения пандемийных ограничений по всему миру и в России. Помимо экспозиции с шедеврами русских художников, команда "Манежа" также подготовила просветительскую программу в онлайн-формате, чтобы познакомить зрителей с философией и историей XIX века. Выставка "Покой и Радость" продлится до 30 января 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, италия, василий тропинин, владимир боровиковский, иван шишкин, манеж, новости культуры, россия