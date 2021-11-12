В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века. Собраны произведения более ста русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Среди них шедевры Боровиковского, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Айвазовского, Куинджи, а также множество других забытых или совсем неизвестных имен."Это попытка взглянуть на прошлое, когда человек в сложные времена ищет идеалы и успокоение, — рассказывает директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. — Мы не выбирали шедевры, важнее настроение этой живописи, то, как она возникала, исходя из творческого развития авторов, впечатлений от путешествий."Дизайн экспозиции был разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой. Пространство Манежа разбили на несколько тематических разделов, которые ведут от "Увертюры" к "Эпилогу" через "Природу", "Русское" и "Личное". А настроение уже на входе создают множество гигантских качелей и фортепианная музыка, специально написанная композитором Антоном Батаговым.Позже альбом с саундтреком будет выпущен отдельным изданием. Некоторые работы сопровождали на выставку хранители музейных коллекций. Так, директор московского Музея Тропинина и художников его времени Ольга Журавлева привезла в Манеж полотно "Девушка с горшком роз". Картина вернулась в Санкт-Петербург почти через сто лет. До войны она находилась в собрании Государственного Русского музея (ГРМ), была отправлена на выставку в Алупку, где пропала во время оккупации. В 50-е годы коллекционер Феликс Вишневский случайно обнаружил работу в антикварном магазине, опознал руку художника Тропинина, а в 2003 году ГРМ официально передал полотно в московское собрание.Куратором проекта "Покой и Радость" стал ректор Российской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Работа над концепцией началась несколько лет назад, задолго до введения пандемийных ограничений по всему миру и в России. Помимо экспозиции с шедеврами русских художников, команда "Манежа" также подготовила просветительскую программу в онлайн-формате, чтобы познакомить зрителей с философией и историей XIX века. Выставка "Покой и Радость" продлится до 30 января 2022 года.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века.
Собраны произведения более ста русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Среди них шедевры Боровиковского, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Айвазовского, Куинджи, а также множество других забытых или совсем неизвестных имен.
"Это попытка взглянуть на прошлое, когда человек в сложные времена ищет идеалы и успокоение, — рассказывает директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. — Мы не выбирали шедевры, важнее настроение этой живописи, то, как она возникала, исходя из творческого развития авторов, впечатлений от путешествий."
Дизайн экспозиции был разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой. Пространство Манежа разбили на несколько тематических разделов, которые ведут от "Увертюры" к "Эпилогу" через "Природу", "Русское" и "Личное". А настроение уже на входе создают множество гигантских качелей и фортепианная музыка, специально написанная композитором Антоном Батаговым.
"Писать музыку к спектаклям или фильмам, — это обычное дело, — считает Батагов. — А вот к выставке картин, которые созданы давно, это практически то же самое, как когда исполняют классическую музыку: написано давно, а играем мы ее сейчас. На эти картины мы тоже смотрим сегодня — из нашего сумасшедшего мира."
Позже альбом с саундтреком будет выпущен отдельным изданием.
Некоторые работы сопровождали на выставку хранители музейных коллекций. Так, директор московского Музея Тропинина и художников его времени Ольга Журавлева привезла в Манеж полотно "Девушка с горшком роз".
Директор Музея Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева около полотна "Девушка с горшком роз" Василия Тропинина. Открытие выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербурга
Картина вернулась в Санкт-Петербург почти через сто лет. До войны она находилась в собрании Государственного Русского музея (ГРМ), была отправлена на выставку в Алупку, где пропала во время оккупации. В 50-е годы коллекционер Феликс Вишневский случайно обнаружил работу в антикварном магазине, опознал руку художника Тропинина, а в 2003 году ГРМ официально передал полотно в московское собрание.
Куратором проекта "Покой и Радость" стал ректор Российской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Работа над концепцией началась несколько лет назад, задолго до введения пандемийных ограничений по всему миру и в России.
Работы Ивана Айвазовского на на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Как говорит Михайловский: "Хотелось сделать такую спокойную, элегическую, атмосферную выставку, не для высоколобых интеллектуалов, а для людей, которые в выходной день или вечером могут прийти сюда и понять, что жизнь прекрасна."
Помимо экспозиции с шедеврами русских художников, команда "Манежа" также подготовила просветительскую программу в онлайн-формате, чтобы познакомить зрителей с философией и историей XIX века.
Выставка "Покой и Радость" продлится до 30 января 2022 года.
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