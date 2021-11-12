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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211112/manezh-1758597972.html
В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость" - РИА Новости, 12.11.2021
В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века. РИА Новости, 12.11.2021
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культура
санкт-петербург
италия
василий тропинин
владимир боровиковский
иван шишкин
манеж
новости культуры
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века. Собраны произведения более ста русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Среди них шедевры Боровиковского, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Айвазовского, Куинджи, а также множество других забытых или совсем неизвестных имен."Это попытка взглянуть на прошлое, когда человек в сложные времена ищет идеалы и успокоение, — рассказывает директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. — Мы не выбирали шедевры, важнее настроение этой живописи, то, как она возникала, исходя из творческого развития авторов, впечатлений от путешествий."Дизайн экспозиции был разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой. Пространство Манежа разбили на несколько тематических разделов, которые ведут от "Увертюры" к "Эпилогу" через "Природу", "Русское" и "Личное". А настроение уже на входе создают множество гигантских качелей и фортепианная музыка, специально написанная композитором Антоном Батаговым.Позже альбом с саундтреком будет выпущен отдельным изданием. Некоторые работы сопровождали на выставку хранители музейных коллекций. Так, директор московского Музея Тропинина и художников его времени Ольга Журавлева привезла в Манеж полотно "Девушка с горшком роз". Картина вернулась в Санкт-Петербург почти через сто лет. До войны она находилась в собрании Государственного Русского музея (ГРМ), была отправлена на выставку в Алупку, где пропала во время оккупации. В 50-е годы коллекционер Феликс Вишневский случайно обнаружил работу в антикварном магазине, опознал руку художника Тропинина, а в 2003 году ГРМ официально передал полотно в московское собрание.Куратором проекта "Покой и Радость" стал ректор Российской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Работа над концепцией началась несколько лет назад, задолго до введения пандемийных ограничений по всему миру и в России. Помимо экспозиции с шедеврами русских художников, команда "Манежа" также подготовила просветительскую программу в онлайн-формате, чтобы познакомить зрителей с философией и историей XIX века. Выставка "Покой и Радость" продлится до 30 января 2022 года.
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санкт-петербург, италия, василий тропинин, владимир боровиковский, иван шишкин, манеж, новости культуры, россия
11:52 12.11.2021
 
В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"

В питерском "Манеже" открылась масштабная выставка "Покой и Радость"

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург"Мечты". К.А. Савицкий. Вторая половина XIX в. Холст, масло. Нижегородский художественный музей
Мечты. К.А. Савицкий. Вторая половина XIX в. Холст, масло. Нижегородский художественный музей
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" Санкт-Петербурга открылся масштабная экспозиция "Покой и Радость" с работами мастеров XIX века.
Собраны произведения более ста русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Среди них шедевры Боровиковского, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Айвазовского, Куинджи, а также множество других забытых или совсем неизвестных имен.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-ПетербургЭкспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Экспозиция выставки Покой и Радость в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
1 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург

"Деревенские друзья". Богданов-Бельский. 1913 г. Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова

Деревенские друзья. Н.П. Богданов-Бельский. 1913 г. Холст, масло. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова
2 из 3

"Деревенские друзья". Богданов-Бельский. 1913 г. Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург

"Девушка с папиросой" Заболотский. 1850-е гг. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Девушка с папиросой. П. Е. Заболотский (Заболоцкий). 1850-е гг. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
3 из 3

"Девушка с папиросой" Заболотский. 1850-е гг. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
1 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
2 из 3

"Деревенские друзья". Богданов-Бельский. 1913 г. Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
3 из 3

"Девушка с папиросой" Заболотский. 1850-е гг. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
"Это попытка взглянуть на прошлое, когда человек в сложные времена ищет идеалы и успокоение, — рассказывает директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. — Мы не выбирали шедевры, важнее настроение этой живописи, то, как она возникала, исходя из творческого развития авторов, впечатлений от путешествий."
Дизайн экспозиции был разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой. Пространство Манежа разбили на несколько тематических разделов, которые ведут от "Увертюры" к "Эпилогу" через "Природу", "Русское" и "Личное". А настроение уже на входе создают множество гигантских качелей и фортепианная музыка, специально написанная композитором Антоном Батаговым.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-ПетербургЭкспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Экспозиция выставки Покой и Радость в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
1 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-ПетербургРаздел "Частная жизнь" на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Раздел Частная жизнь на выставке Покой и Радость в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
2 из 3
Раздел "Частная жизнь" на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-ПетербургЭкспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Экспозиция выставки Покой и Радость в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
3 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
1 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
2 из 3
Раздел "Частная жизнь" на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
3 из 3
Экспозиция выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург

"Писать музыку к спектаклям или фильмам, — это обычное дело, — считает Батагов. — А вот к выставке картин, которые созданы давно, это практически то же самое, как когда исполняют классическую музыку: написано давно, а играем мы ее сейчас. На эти картины мы тоже смотрим сегодня — из нашего сумасшедшего мира."

© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург"Итальянский пейзаж. Вечер". И.К. Айвазовский. 1858 г. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея Айвазовского
Итальянский пейзаж. Вечер. И.К. Айвазовский. 1858 г. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея Айвазовского
1 из 3
"Итальянский пейзаж. Вечер". И.К. Айвазовский. 1858 г. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея Айвазовского
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург"Пейзаж с березами". Н.Н. Дубовской. 1898 г. Картон, темпера. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
Пейзаж с березами. Н.Н. Дубовской. 1898 г. Картон, темпера. ГБУК СК Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко
2 из 3
"Пейзаж с березами". Н.Н. Дубовской. 1898 г. Картон, темпера. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург"Новодевичий монастырь". А.К. Саврасов. 1890 г. Холст, масло. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
Новодевичий монастырь. А.К. Саврасов. 1890 г. Холст, масло. ГБУК СК Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко
3 из 3
"Новодевичий монастырь". А.К. Саврасов. 1890 г. Холст, масло. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
1 из 3
"Итальянский пейзаж. Вечер". И.К. Айвазовский. 1858 г. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея Айвазовского
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
2 из 3
"Пейзаж с березами". Н.Н. Дубовской. 1898 г. Картон, темпера. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
3 из 3
"Новодевичий монастырь". А.К. Саврасов. 1890 г. Холст, масло. ГБУК СК "Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург
Позже альбом с саундтреком будет выпущен отдельным изданием.
Некоторые работы сопровождали на выставку хранители музейных коллекций. Так, директор московского Музея Тропинина и художников его времени Ольга Журавлева привезла в Манеж полотно "Девушка с горшком роз".
© Фото : Татьяна РозенскаяДиректор Музея Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева около полотна "Девушка с горшком роз" Василия Тропинина. Открытие выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербурга
Директор Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева на открытии межмузейного выставочного проект Покой и Радость в центральном выставочном зале Манеж Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Татьяна Розенская
Директор Музея Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева около полотна "Девушка с горшком роз" Василия Тропинина. Открытие выставки "Покой и Радость" в ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербурга
Картина вернулась в Санкт-Петербург почти через сто лет. До войны она находилась в собрании Государственного Русского музея (ГРМ), была отправлена на выставку в Алупку, где пропала во время оккупации. В 50-е годы коллекционер Феликс Вишневский случайно обнаружил работу в антикварном магазине, опознал руку художника Тропинина, а в 2003 году ГРМ официально передал полотно в московское собрание.
Куратором проекта "Покой и Радость" стал ректор Российской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Работа над концепцией началась несколько лет назад, задолго до введения пандемийных ограничений по всему миру и в России.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-ПетербургРаботы Ивана Айвазовского на на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
 Работы Айвазовского на на выставке Покой и Радость в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург
Работы Ивана Айвазовского на на выставке "Покой и Радость" в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербург

Как говорит Михайловский: "Хотелось сделать такую спокойную, элегическую, атмосферную выставку, не для высоколобых интеллектуалов, а для людей, которые в выходной день или вечером могут прийти сюда и понять, что жизнь прекрасна."

Помимо экспозиции с шедеврами русских художников, команда "Манежа" также подготовила просветительскую программу в онлайн-формате, чтобы познакомить зрителей с философией и историей XIX века.
Выставка "Покой и Радость" продлится до 30 января 2022 года.
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