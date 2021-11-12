https://ria.ru/20211112/mali-1758820807.html
Глава МИД Мали заявил, что стране нужна российская авиатехника
Глава МИД Мали заявил, что стране нужна российская авиатехника - РИА Новости, 12.11.2021
Глава МИД Мали заявил, что стране нужна российская авиатехника
Мали нуждается в поставках российской авиатехники и подготовке квалифицированного персонала, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:42
2021-11-12T18:42
2021-11-12T18:42
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Мали нуждается в поставках российской авиатехники и подготовке квалифицированного персонала, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом.По словам Диопа, больше всего на данный момент Мали обеспокоена ситуацией в области безопасности."Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением, которое устанавливает границы нашего партнерства с Россией. И в этом контексте мы вынуждены сообщить России о наших потребностях в оборудовании, в частности в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала, кроме того нам необходима помощь в использовании этого оборудования", - сообщил Диоп.Диоп отметил, что в связи с борьбой Мали против радикальных террористических группировок для властей страны крайне необходимо иметь возможность противостоять им и увеличить военно-технический потенциал сил обороны и безопасности, чтобы силовики смогли обеспечить защиту страны и ее территориальной целостности. "Говоря об этом, мы считаем, что Россия является стратегическим партнером, на которого мы можем рассчитывать", - подчеркнул министр.Он напомнил, что многие малийские кадры обучались в России, не менее 90% офицеров и военнослужащих прошли подготовку в РФ, кроме того Россия предоставляет военное снаряжение.
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экономика, мали, россия
Глава МИД Мали заявил, что стране нужна российская авиатехника
Глава МИД Мали Диоп: страна нуждается в российской авиатехнике и подготовке персонала
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Мали
нуждается в поставках российской авиатехники и подготовке квалифицированного персонала, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву
с визитом.
По словам Диопа, больше всего на данный момент Мали обеспокоена ситуацией в области безопасности.
"Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением, которое устанавливает границы нашего партнерства с Россией
. И в этом контексте мы вынуждены сообщить России о наших потребностях в оборудовании, в частности в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала, кроме того нам необходима помощь в использовании этого оборудования", - сообщил Диоп.
Диоп отметил, что в связи с борьбой Мали против радикальных террористических группировок для властей страны крайне необходимо иметь возможность противостоять им и увеличить военно-технический потенциал сил обороны и безопасности, чтобы силовики смогли обеспечить защиту страны и ее территориальной целостности. "Говоря об этом, мы считаем, что Россия является стратегическим партнером, на которого мы можем рассчитывать", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что многие малийские кадры обучались в России, не менее 90% офицеров и военнослужащих прошли подготовку в РФ, кроме того Россия предоставляет военное снаряжение.