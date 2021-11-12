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https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758729101.html
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа - РИА Новости, 12.11.2021
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:51
2021-11-12T13:54
экономика
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились."Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем."Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны."Безусловно", - ответил Песков.Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство", - ответил Песков.
https://ria.ru/20211112/polsha-1758672484.html
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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков
12:51 12.11.2021 (обновлено: 13:54 12.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

Песков: Лукашенко не обсуждал с Кремлем заявление о приостановке транзита газа в Европу

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
"Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем.
"Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.
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Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны.
"Безусловно", - ответил Песков.
Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство", - ответил Песков.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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