https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758729101.html
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа - РИА Новости, 12.11.2021
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:51
2021-11-12T12:51
2021-11-12T13:54
экономика
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились."Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем."Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны."Безусловно", - ответил Песков.Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство", - ответил Песков.
https://ria.ru/20211112/polsha-1758672484.html
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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков
12:51 12.11.2021 (обновлено: 13:54 12.11.2021)
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Песков: Лукашенко не обсуждал с Кремлем заявление о приостановке транзита газа в Европу
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу
, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
"Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем.
"Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.
Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны.
"Безусловно", - ответил Песков.
Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство", - ответил Песков.