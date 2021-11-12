https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758729101.html

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа - РИА Новости, 12.11.2021

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:51

2021-11-12T12:51

2021-11-12T13:54

экономика

александр лукашенко

россия

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились."Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем."Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны."Безусловно", - ответил Песков.Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство", - ответил Песков.

https://ria.ru/20211112/polsha-1758672484.html

https://ria.ru/20211111/gaz-1758589453.html

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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков