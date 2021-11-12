В Германии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа
В Минэкономики Германии сожалеют о словах Лукашенко о возможной остановке транзита газа
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В Минэкономики ФРГ сообщили РИА Новости, что сожалеют о заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно возможной остановки транзита газа в Европу.
"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", - заявили в ведомстве, подчеркнув, что, по информации министерства, все существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений Лукашенко.
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В Минэкономики ФРГ добавили, что не комментируют ситуацию вокруг отдельных компаний, просят обращаться с вопросами по данной тематике к самим компаниям.
Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.