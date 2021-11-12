https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758725700.html

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа - РИА Новости, 12.11.2021

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

В Минэкономики ФРГ сообщили РИА Новости, что сожалеют о заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно возможной остановки транзита газа в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:40

2021-11-12T12:40

2021-11-12T12:40

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

минэкономики фрг

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745019706_113:0:1576:823_1920x0_80_0_0_ee24be0e391f20a3e56145de25cae49e.jpg

БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В Минэкономики ФРГ сообщили РИА Новости, что сожалеют о заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно возможной остановки транзита газа в Европу."С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", - заявили в ведомстве, подчеркнув, что, по информации министерства, все существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений Лукашенко.В Минэкономики ФРГ добавили, что не комментируют ситуацию вокруг отдельных компаний, просят обращаться с вопросами по данной тематике к самим компаниям.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758634633.html

https://ria.ru/20211111/ugrozy-1758577938.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, минэкономики фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии