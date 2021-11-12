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https://ria.ru/20211112/lokdaun-1758765441.html
Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для непривитых от COVID-19
Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для непривитых от COVID-19
Канцлер Австрии Александер Шалленберг в пятницу анонсировал введение национального локдауна для непривитых от коронавируса. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:23
2021-11-12T16:42
распространение коронавируса
в мире
австрия
здоровье - общество
коронавирусы
александер шалленберг
коронавирус covid-19
зальцбург (город)
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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг в пятницу анонсировал введение национального локдауна для непривитых от коронавируса.С четверга на пятницу в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса и 40 смертей. Накануне зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев в сутки.Австрийский канцлер сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента."Цель совершенно ясна - в это воскресенье дать "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых", - заявил Шелленберг на пресс-конференции.По его словам, развитие эпидемиологической ситуации больше не позволяет медлить, поэтому он хотел бы, чтобы решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье."Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - отметил Шалленберг.Как сообщил глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн, с понедельника, 15 ноября, локдаун для непривитых гарантированно вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии а Зальцбург.В Австрии с 8 ноября вступили в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.
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зальцбург (город)
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в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирусы, александер шалленберг, коронавирус covid-19, зальцбург (город), верхняя австрия
15:23 12.11.2021 (обновлено: 16:42 12.11.2021)
 
Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Австрии Шалленберг анонсировал национальный локдаун для непривитых от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг в пятницу анонсировал введение национального локдауна для непривитых от коронавируса.
С четверга на пятницу в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса и 40 смертей. Накануне зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев в сутки.
Австрийский канцлер сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.
"Цель совершенно ясна - в это воскресенье дать "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых", - заявил Шелленберг на пресс-конференции.
По его словам, развитие эпидемиологической ситуации больше не позволяет медлить, поэтому он хотел бы, чтобы решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье.
"Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - отметил Шалленберг.
Как сообщил глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн, с понедельника, 15 ноября, локдаун для непривитых гарантированно вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии а Зальцбург.
В Австрии с 8 ноября вступили в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 13:17Распространение коронавируса
ФРГ причислит Австрию к регионам высокого риска по COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреАвстрияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАлександер ШалленбергКоронавирус COVID-19Зальцбург (город)Верхняя Австрия
 
 
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