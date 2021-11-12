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В ЛНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
В ЛНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 12.11.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:14
2021-11-12T09:14
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что с 8 ноября украинские силовики не открывали огонь по территории республики, однако в четверг обстреляли село Сокольники в ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Сокольники и Калиново из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."В результате обстрела населенного пункта Сокольники погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - дополнил собеседник агентства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211111/donbass-1758632812.html
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:14 12.11.2021
 
В ЛНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки

Представительство ЛНР заявило о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что с 8 ноября украинские силовики не открывали огонь по территории республики, однако в четверг обстреляли село Сокольники в ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции республики.
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"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Сокольники и Калиново из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела населенного пункта Сокольники погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - дополнил собеседник агентства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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