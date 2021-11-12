https://ria.ru/20211112/lekarstvo-1758756109.html

Лекарство от коронавируса Molnupiravir поступит в Польшу в декабре

Лекарство от коронавируса Molnupiravir поступит в Польшу в декабре - РИА Новости, 12.11.2021

Лекарство от коронавируса Molnupiravir поступит в Польшу в декабре

Лекарство от коронавируса американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme Molnupiravir поступит в Польшу в декабре, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:43

2021-11-12T14:43

2021-11-12T14:43

распространение коронавируса

в мире

польша

коронавирус covid-19

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Лекарство от коронавируса американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme Molnupiravir поступит в Польшу в декабре, сообщил журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Войцех Андрусевич."У нас законтрактована поставка лекарства Molnupiravir. Это несколько десятков тысяч доз, которые должны прийти еще в декабре", - сказал Андрусевич."Первые решения производителя говорили о январе, но мы усиленно ведем переговоры, чтобы это лекарство попало в Польшу раньше", - добавил он.По словам Андрусевича, Molnupiravir – "это лекарство высокоэффективного действия - выше 50%". "Его нужно принимать в течении первых пяти дней. Это лекарство для домашнего применения и в настоящее время вместе с представителями Медицинского совета мы анализируем, каким образом начать его применение", - пояснил представитель минздрава.Он отметил, что обеспечиваться лекарством Molnupiravir будут "пациенты с высоким риском достаточно трагического течения болезни".За минувшие сутки в Польше выявлено 12965 новых носителей коронавирусной инфекции. С начала пандемии было зафиксировано 3 175 769 случаев COVID-19, 78 555 человек скончались.

https://ria.ru/20211112/test-1758726131.html

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в мире, польша, коронавирус covid-19