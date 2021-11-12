https://ria.ru/20211112/lazer-1758722750.html

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в использовании лазера

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в использовании лазера - РИА Новости, 12.11.2021

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в использовании лазера

Белорусские силовики направляют лазер в сторону польских пограничников, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Подляской комендатуры... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:24

2021-11-12T12:24

2021-11-12T14:03

в мире

белоруссия

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Белорусские силовики направляют лазер в сторону польских пограничников, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович."Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению", - сказала Зданович.Она добавила, что использование лазера польская сторона "расценивает как провокацию".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758718065.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии