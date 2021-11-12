https://ria.ru/20211112/latviya-1758818834.html
Непривитым депутатам сейма Латвии запретили участвовать в заседаниях
Непривитым депутатам сейма Латвии запретили участвовать в заседаниях - РИА Новости, 12.11.2021
Непривитым депутатам сейма Латвии запретили участвовать в заседаниях
Депутаты сейма Латвии, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:32
2021-11-12T18:32
2021-11-12T18:32
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РИГА, 12 ноя – РИА Новости. Депутаты сейма Латвии, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также заседаниях комиссий парламента в очном и удаленном форматах, сообщил РИА Новости представитель президиума парламента.Парламент Латвии в пятницу в окончательном чтении принял поправки к Закону "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов сейма и самоуправлений".Теперь депутаты, у которых не будет сертификата, не смогут принимать участие в пленарных заседаниях парламента, работе комиссии и еще ряде мероприятий. Причем как в очном, так и в удаленном формате", - сказал собеседник агентства.Депутаты должны предоставить COVID-сертификат парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. В случае отсутствия сертификата парламентарий не будет допущен к работе, а зарплата ему выплачиваться не будет. Депутат сможет вернуться к работе, как только получит сертификат.Исключение возможно в отношении тех парламентариев, у которых консилиум врачей констатировал заболевания при которых вакцинация противопоказана.
https://ria.ru/20211025/latviya-1756169895.html
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в мире, латвия, сейм латвии, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Непривитым депутатам сейма Латвии запретили участвовать в заседаниях
Депутатам сейма Латвии без антител к COVID-19 полностью запретили участвовать в заседаниях
РИГА, 12 ноя – РИА Новости.
Депутаты сейма Латвии
, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также заседаниях комиссий парламента в очном и удаленном форматах, сообщил РИА Новости представитель президиума парламента.
Парламент Латвии в пятницу в окончательном чтении принял поправки к Закону "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов сейма и самоуправлений".
Теперь депутаты, у которых не будет сертификата, не смогут принимать участие в пленарных заседаниях парламента, работе комиссии и еще ряде мероприятий. Причем как в очном, так и в удаленном формате", - сказал собеседник агентства.
Депутаты должны предоставить COVID-сертификат парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. В случае отсутствия сертификата парламентарий не будет допущен к работе, а зарплата ему выплачиваться не будет. Депутат сможет вернуться к работе, как только получит сертификат.
Исключение возможно в отношении тех парламентариев, у которых консилиум врачей констатировал заболевания при которых вакцинация противопоказана.