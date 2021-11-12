https://ria.ru/20211112/lastochka-1758693319.html
РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое
РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое - РИА Новости, 12.11.2021
РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое
РЖД с 12 декабря запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое, время в пути — около четырех часов, заявила компания. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:30
2021-11-12T10:30
2021-11-12T10:35
туризм
общество
бологое
москва
ржд
новости - туризм
ласточка (поезд)
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730734416_0:167:3072:1894_1920x0_80_0_0_f5e5fab756b3b5f7db68a7de30dc7046.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РЖД с 12 декабря запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое, время в пути — около четырех часов, заявила компания."Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Крюково, Клину, Твери, Лихославле, Спирово и Вышнем Волочке", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РЖД.Уточняется, что время в пути – около четырех часов. Состав будет прибывать в Москву утром в 09:47, а отправляться обратно — вечером в 18:52.Стоимость билета на весь маршрут составляет от 999 рублей (в зависимости от времени до отправления поезда и спроса).
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html
бологое
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730734416_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae08af5bed63571b89cff0c3cfcc9271.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, бологое, москва, ржд, новости - туризм, ласточка (поезд), пассажиры, туристы, туризм, транспорт
10:30 12.11.2021 (обновлено: 10:35 12.11.2021)
РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое
С 12 декабря РЖД запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РЖД с 12 декабря запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое, время в пути — около четырех часов, заявила компания.
"Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Крюково, Клину, Твери, Лихославле, Спирово и Вышнем Волочке", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РЖД.
Уточняется, что время в пути – около четырех часов. Состав будет прибывать в Москву утром в 09:47, а отправляться обратно — вечером в 18:52.
Стоимость билета на весь маршрут составляет от 999 рублей (в зависимости от времени до отправления поезда и спроса).