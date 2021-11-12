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РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое

РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое - РИА Новости, 12.11.2021

РЖД запускают "Ласточку" из Москвы в Бологое

РЖД с 12 декабря запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое, время в пути — около четырех часов, заявила компания. РИА Новости, 12.11.2021

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РЖД с 12 декабря запускают новую скоростную "Ласточку" по маршруту Москва-Бологое, время в пути — около четырех часов, заявила компания."Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Крюково, Клину, Твери, Лихославле, Спирово и Вышнем Волочке", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РЖД.Уточняется, что время в пути – около четырех часов. Состав будет прибывать в Москву утром в 09:47, а отправляться обратно — вечером в 18:52.Стоимость билета на весь маршрут составляет от 999 рублей (в зависимости от времени до отправления поезда и спроса).

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бологое

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