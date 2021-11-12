https://ria.ru/20211112/kuleba-1758753887.html

Кулеба заявил, что в Белоруссии нет миграционного кризиса

Кулеба заявил, что в Белоруссии нет миграционного кризиса - РИА Новости, 12.11.2021

Кулеба заявил, что в Белоруссии нет миграционного кризиса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Белоруссии нет никакого миграционного кризиса, по его словам, есть "гибридная война России против... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:36

2021-11-12T14:36

2021-11-12T14:36

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Белоруссии нет никакого миграционного кризиса, по его словам, есть "гибридная война России против Европы".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Россия начала новый этап гибридной войны. В ход пошли разные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивания, пропаганда. Давайте договоримся, что нет сейчас никакого так называемого миграционного кризиса в Белоруссии. Есть гибридная война России против Европы", - заявил Кулеба в ходе брифинга в пятницу.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

https://ria.ru/20211112/rybakov-1758687258.html

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