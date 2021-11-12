https://ria.ru/20211112/krym-1758851802.html

Британцы признали Крым российским и потребовали не враждовать с Москвой

Британцы потребовали не лезть в отношения Москвы и Киева - РИА Новости, 12.11.2021

Британцы признали Крым российским и потребовали не враждовать с Москвой

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали публикацию о том, что Россия "готовится" к вторжению на Украине. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:36

2021-11-12T21:36

2021-11-12T21:36

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали публикацию о том, что Россия "готовится" к вторжению на Украине.Кроме того, комментаторы выступили против властей США и Британии из-за их позиции в отношении Москвы, а также назвали Крым частью России. Некоторые также отметили ненадежность западных стран в качестве союзников."Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете", — написал Ian Rutherford.Он также заявил, что США на протяжении десятилетий "калечат и насилуют" весь мир."Я несколько раз была в Крыму после его воссоединения с Россией. У меня такое впечатление, что независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением", — прокомментировала Kitty Wake."Украинцы и русские — это братья-славяне со схожими языками и культурами", — посчитал Colin HARRIS.Он добавил, что многие украинцы считают русский язык родным, и напомнил о множестве смешанных семей."Нам не надо в это вмешиваться", — призвал читатель.Также он обвинил экс-президента США Барака Обаму в развязывании хаоса на Украине и заявил, что британские солдаты не должны гибнуть за Украину.Кроме того, пользователь сравнил ситуацию с Крымом с шотландским вопросом в Британии."Что, если Россия начнет угрожать Британии из-за независимости Шотландии?" — спросил он.Heike Muuga заявил, что Россия имеет полное право размещать войска на собственной территории, исходя из своих интересов."В отличие от Британии, не все страны являются послушными марионетками Вашингтона", — добавил он."А я виню Хрущева, который как-то раз после сытного обеда вдруг "решил" просто отдать Крым Украине безо всякого референдума, хотя этого требовала конституция СССР", — заявил Philip Livingstone.Hot azel возмутился недовольством США из-за перемещения российских войск по своей территории и напомнил, что американские войска базируются за тысячи километров от родины, в частности в граничащей с Россией Эстонии."Как это России хватило наглости разместить свои войска на собственной территории в 250 километрах от украинской границы!" — добавил он."Проблема России в том, что она слишком близко разместилась к американским базам", — пошутил Ray Bradbury.Ранее, ссылаясь на анонимные источники, издание заявило, что Россия "готовит" военную операцию, для "перебрасывает войска к границе". При этом в статье также приводится заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвинил Москву в планах "повторить" события 2014 года, когда после госпереворота на Украине Крым провел референдум и воссоединился с Россией.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210715/provokatsii-1741402278.html

https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html

https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html

https://ria.ru/20210419/voyna-1728944221.html

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в мире, украина, сша, великобритания, нато, россия