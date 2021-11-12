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Британцы признали Крым российским и потребовали не враждовать с Москвой
Британцы потребовали не лезть в отношения Москвы и Киева - РИА Новости, 12.11.2021
Британцы признали Крым российским и потребовали не враждовать с Москвой
Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали публикацию о том, что Россия "готовится" к вторжению на Украине. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:36
2021-11-12T21:36
в мире
украина
сша
великобритания
нато
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали публикацию о том, что Россия "готовится" к вторжению на Украине.Кроме того, комментаторы выступили против властей США и Британии из-за их позиции в отношении Москвы, а также назвали Крым частью России. Некоторые также отметили ненадежность западных стран в качестве союзников."Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете", — написал Ian Rutherford.Он также заявил, что США на протяжении десятилетий "калечат и насилуют" весь мир."Я несколько раз была в Крыму после его воссоединения с Россией. У меня такое впечатление, что независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением", — прокомментировала Kitty Wake."Украинцы и русские — это братья-славяне со схожими языками и культурами", — посчитал Colin HARRIS.Он добавил, что многие украинцы считают русский язык родным, и напомнил о множестве смешанных семей."Нам не надо в это вмешиваться", — призвал читатель.Также он обвинил экс-президента США Барака Обаму в развязывании хаоса на Украине и заявил, что британские солдаты не должны гибнуть за Украину.Кроме того, пользователь сравнил ситуацию с Крымом с шотландским вопросом в Британии."Что, если Россия начнет угрожать Британии из-за независимости Шотландии?" — спросил он.Heike Muuga заявил, что Россия имеет полное право размещать войска на собственной территории, исходя из своих интересов."В отличие от Британии, не все страны являются послушными марионетками Вашингтона", — добавил он."А я виню Хрущева, который как-то раз после сытного обеда вдруг "решил" просто отдать Крым Украине безо всякого референдума, хотя этого требовала конституция СССР", — заявил Philip Livingstone.Hot azel возмутился недовольством США из-за перемещения российских войск по своей территории и напомнил, что американские войска базируются за тысячи километров от родины, в частности в граничащей с Россией Эстонии."Как это России хватило наглости разместить свои войска на собственной территории в 250 километрах от украинской границы!" — добавил он."Проблема России в том, что она слишком близко разместилась к американским базам", — пошутил Ray Bradbury.Ранее, ссылаясь на анонимные источники, издание заявило, что Россия "готовит" военную операцию, для "перебрасывает войска к границе". При этом в статье также приводится заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвинил Москву в планах "повторить" события 2014 года, когда после госпереворота на Украине Крым провел референдум и воссоединился с Россией.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210715/provokatsii-1741402278.html
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в мире, украина, сша, великобритания, нато, россия
21:36 12.11.2021
 
Британцы потребовали не лезть в отношения Москвы и Киева

Британцы назвали Крым российским и потребовали не лезть в отношения Москвы и Киева

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали публикацию о том, что Россия "готовится" к вторжению на Украине.
Кроме того, комментаторы выступили против властей США и Британии из-за их позиции в отношении Москвы, а также назвали Крым частью России. Некоторые также отметили ненадежность западных стран в качестве союзников.
"Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете", — написал Ian Rutherford.
Он также заявил, что США на протяжении десятилетий "калечат и насилуют" весь мир.
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"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
"Я несколько раз была в Крыму после его воссоединения с Россией. У меня такое впечатление, что независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением", — прокомментировала Kitty Wake.
"Украинцы и русские — это братья-славяне со схожими языками и культурами", — посчитал Colin HARRIS.
Он добавил, что многие украинцы считают русский язык родным, и напомнил о множестве смешанных семей.
"Нам не надо в это вмешиваться", — призвал читатель.
Также он обвинил экс-президента США Барака Обаму в развязывании хаоса на Украине и заявил, что британские солдаты не должны гибнуть за Украину.
Кроме того, пользователь сравнил ситуацию с Крымом с шотландским вопросом в Британии.
"Что, если Россия начнет угрожать Британии из-за независимости Шотландии?" — спросил он.
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"Украине мы ничего не должны": британцы призвали не провоцировать Россию
Heike Muuga заявил, что Россия имеет полное право размещать войска на собственной территории, исходя из своих интересов.
"В отличие от Британии, не все страны являются послушными марионетками Вашингтона", — добавил он.
"А я виню Хрущева, который как-то раз после сытного обеда вдруг "решил" просто отдать Крым Украине безо всякого референдума, хотя этого требовала конституция СССР", — заявил Philip Livingstone.
Hot azel возмутился недовольством США из-за перемещения российских войск по своей территории и напомнил, что американские войска базируются за тысячи километров от родины, в частности в граничащей с Россией Эстонии.
"Как это России хватило наглости разместить свои войска на собственной территории в 250 километрах от украинской границы!" — добавил он.
"Проблема России в том, что она слишком близко разместилась к американским базам", — пошутил Ray Bradbury.
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23 июня, 20:41
Немцы посоветовали британским военным держаться подальше от Крыма
Ранее, ссылаясь на анонимные источники, издание заявило, что Россия "готовит" военную операцию, для "перебрасывает войска к границе". При этом в статье также приводится заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвинил Москву в планах "повторить" события 2014 года, когда после госпереворота на Украине Крым провел референдум и воссоединился с Россией.
МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Британские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:53
"Крым — подходящее место". Британцы высказались о войне с Россией
 
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