https://ria.ru/20211112/krym-1758721982.html

Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"

Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" - РИА Новости, 12.11.2021

Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"

Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" впервые пройдет на полуострове 18-19 ноября, участие подтвердили представители более 30... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:41

2021-11-12T12:41

2021-11-12T12:44

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" впервые пройдет на полуострове 18-19 ноября, участие подтвердили представители более 30 регионов РФ, сообщили РИА Новости в минкурортов республики.Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые."Постараемся собрать спикеров всех уровней – и от власти, и от бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами. Задача — сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам", — отметил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.По данным ведомства, участие в форуме уже подтвердили представители более чем 30 регионов России. Идет активная регистрация участников от Калининграда до Приморского края.Как отметила директор туристической выставки "Интурмаркет" Ольга Хоточкина, большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате, приглашены многие профессионалы сферы гостеприимства.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова приветствовала решение провести осенний этап выставки-форума "Интурмаркет. Открытый Крым" на полуострове. По ее мнению, столь масштабное отраслевое событие в преддверии зимнего сезона поможет активизировать продажи на следующий год.Организаторы — министерство курортов и туризма республики Крым совместно с компанией "Экспотур". Форум пройдет при информационной поддержке Ростуризма на площадке отеля Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште.

https://ria.ru/20211112/lastochka-1758693319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, регионы, туризм, форум, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), зарина догузова, россия