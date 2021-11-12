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Туризм
https://ria.ru/20211112/krym-1758721982.html
Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"
Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" - РИА Новости, 12.11.2021
Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" впервые пройдет на полуострове 18-19 ноября, участие подтвердили представители более 30... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:41
2021-11-12T12:44
туризм
республика крым
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
регионы
туризм
форум
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" впервые пройдет на полуострове 18-19 ноября, участие подтвердили представители более 30 регионов РФ, сообщили РИА Новости в минкурортов республики.Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые."Постараемся собрать спикеров всех уровней – и от власти, и от бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами. Задача — сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам", — отметил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.По данным ведомства, участие в форуме уже подтвердили представители более чем 30 регионов России. Идет активная регистрация участников от Калининграда до Приморского края.Как отметила директор туристической выставки "Интурмаркет" Ольга Хоточкина, большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате, приглашены многие профессионалы сферы гостеприимства.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова приветствовала решение провести осенний этап выставки-форума "Интурмаркет. Открытый Крым" на полуострове. По ее мнению, столь масштабное отраслевое событие в преддверии зимнего сезона поможет активизировать продажи на следующий год.Организаторы — министерство курортов и туризма республики Крым совместно с компанией "Экспотур". Форум пройдет при информационной поддержке Ростуризма на площадке отеля Riviera Sunrise Resort &amp; Spa в Алуште.
https://ria.ru/20211112/lastochka-1758693319.html
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республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, регионы, туризм, форум, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), зарина догузова, россия
12:41 12.11.2021 (обновлено: 12:44 12.11.2021)
 
Более 30 регионов примут участие в форуме "Интурмаркет. Открытый Крым"

На форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" 18-19 ноября обсудят туризм в условиях пандемии

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаМеждународная туристическая выставка "Интурмаркет 2015"
Международная туристическая выставка Интурмаркет 2015 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" впервые пройдет на полуострове 18-19 ноября, участие подтвердили представители более 30 регионов РФ, сообщили РИА Новости в минкурортов республики.
Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые.
"Постараемся собрать спикеров всех уровней – и от власти, и от бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами. Задача — сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам", — отметил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
По данным ведомства, участие в форуме уже подтвердили представители более чем 30 регионов России. Идет активная регистрация участников от Калининграда до Приморского края.
Как отметила директор туристической выставки "Интурмаркет" Ольга Хоточкина, большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате, приглашены многие профессионалы сферы гостеприимства.
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Организаторы — министерство курортов и туризма республики Крым совместно с компанией "Экспотур". Форум пройдет при информационной поддержке Ростуризма на площадке отеля Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште.
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