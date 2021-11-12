04:40 12.11.2021 (обновлено: 06:48 12.11.2021)
Под Красноярском при ДТП с автомобилем МАЗ погибли три человека
Под Красноярском при столкновении автомобиля МАЗ и микроавтобуса погибли три человека
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
"В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли трое пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, ночью в пятницу на 76-м километре автодороги "Красноярск-Енисейск" произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении позади МАЗа. После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Погибшие не были пристегнуты. Всего в микроавтобусе находилось пять человек-работников одного предприятия.
Движение на участке не ограничено.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту смертельного ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.
Санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы. В прокуратуре Красноярского края сообщили о начале проверки по факту ДТП.
Санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы. В прокуратуре Красноярского края сообщили о начале проверки по факту ДТП.
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