Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/krasnoyarsk-1758678307.html
Под Красноярском при ДТП с автомобилем МАЗ погибли три человека
Под Красноярском при ДТП с автомобилем МАЗ погибли три человека - РИА Новости, 12.11.2021
Под Красноярском при ДТП с автомобилем МАЗ погибли три человека
Три человека погибли в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T04:40
2021-11-12T06:48
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону."В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли трое пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, ночью в пятницу на 76-м километре автодороги "Красноярск-Енисейск" произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении позади МАЗа. После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Погибшие не были пристегнуты. Всего в микроавтобусе находилось пять человек-работников одного предприятия.Движение на участке не ограничено."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту смертельного ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.Санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы. В прокуратуре Красноярского края сообщили о начале проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20211111/dtp-1758615396.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярский край
04:40 12.11.2021 (обновлено: 06:48 12.11.2021)
 
Под Красноярском при ДТП с автомобилем МАЗ погибли три человека

Под Красноярском при столкновении автомобиля МАЗ и микроавтобуса погибли три человека

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
"В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли трое пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, ночью в пятницу на 76-м километре автодороги "Красноярск-Енисейск" произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении позади МАЗа. После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Погибшие не были пристегнуты. Всего в микроавтобусе находилось пять человек-работников одного предприятия.
Движение на участке не ограничено.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту смертельного ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы. В прокуратуре Красноярского края сообщили о начале проверки по факту ДТП.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 17:24
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Лента новостейМолния
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата