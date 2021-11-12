https://ria.ru/20211112/kosmos-1758720376.html

В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа

В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа - РИА Новости, 12.11.2021

В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа

Разрабатываемая космическая обсерватория нового поколения "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") привлекает внимание со стороны зарубежных ученых - шесть... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:15

2021-11-12T12:15

2021-11-12T12:15

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая космическая обсерватория нового поколения "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") привлекает внимание со стороны зарубежных ученых - шесть международных соглашений уже заключены, ещё четыре готовятся к подписанию, об этом стало известно из решения Совета РАН по космосу, копия которого имеется у РИА новости."Заключено шесть международных соглашений и ещё четыре готовятся к подписанию, что повышает научный и технологический престиж Российской Федерации в мире", - указано в документе.Проект "Миллиметрон" поддерживается международным астрономическим сообществом: заинтересованность в проекте проявляют такие страны как Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Голландия и США, уточняется в решении.Российская космическая обсерватория нового поколения - единственная разрабатываемая космическая обсерватория субмиллиметрового и дальнего инфракрасного диапазонов. Обсерватория сможет получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем. Кроме того, с её помощью учёные надеются получить больше информации об органических соединениях в космосе, а также об объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.Подготовка научной программы проводится шестью международными научными группами. В проекте принимают участие более 60 зарубежных ученых.Запуск "Миллиметрона" запланирован на 2030 год. При этом, как отмечается в докладе, наибольшие риски по срокам изготовления относятся к критичным частям импортного производства.

https://ria.ru/20190728/1556941660.html

https://ria.ru/20190701/1556068982.html

сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, южная корея, российская академия наук, космос - риа наука, россия