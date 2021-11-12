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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211112/kosmos-1758720376.html
В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа
В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа - РИА Новости, 12.11.2021
В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа
Разрабатываемая космическая обсерватория нового поколения "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") привлекает внимание со стороны зарубежных ученых - шесть... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:15
2021-11-12T12:15
наука
сша
южная корея
российская академия наук
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая космическая обсерватория нового поколения "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") привлекает внимание со стороны зарубежных ученых - шесть международных соглашений уже заключены, ещё четыре готовятся к подписанию, об этом стало известно из решения Совета РАН по космосу, копия которого имеется у РИА новости."Заключено шесть международных соглашений и ещё четыре готовятся к подписанию, что повышает научный и технологический престиж Российской Федерации в мире", - указано в документе.Проект "Миллиметрон" поддерживается международным астрономическим сообществом: заинтересованность в проекте проявляют такие страны как Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Голландия и США, уточняется в решении.Российская космическая обсерватория нового поколения - единственная разрабатываемая космическая обсерватория субмиллиметрового и дальнего инфракрасного диапазонов. Обсерватория сможет получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем. Кроме того, с её помощью учёные надеются получить больше информации об органических соединениях в космосе, а также об объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.Подготовка научной программы проводится шестью международными научными группами. В проекте принимают участие более 60 зарубежных ученых.Запуск "Миллиметрона" запланирован на 2030 год. При этом, как отмечается в докладе, наибольшие риски по срокам изготовления относятся к критичным частям импортного производства.
https://ria.ru/20190728/1556941660.html
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сша, южная корея, российская академия наук, космос - риа наука, россия
12:15 12.11.2021
 
В РАН заявили об интересе к проекту российского космического телескопа

В РАН рассказали об интересе к проекту российского космического телескопа "Миллиметрон"

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Andreus, MillimetronМиллиметрон
Миллиметрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Andreus, Millimetron
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая космическая обсерватория нового поколения "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") привлекает внимание со стороны зарубежных ученых - шесть международных соглашений уже заключены, ещё четыре готовятся к подписанию, об этом стало известно из решения Совета РАН по космосу, копия которого имеется у РИА новости.
"Заключено шесть международных соглашений и ещё четыре готовятся к подписанию, что повышает научный и технологический престиж Российской Федерации в мире", - указано в документе.
Радиотелескоп РТ-70 - РИА Новости, 1920, 28.07.2019
28 июля 2019, 03:05Наука
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"
Проект "Миллиметрон" поддерживается международным астрономическим сообществом: заинтересованность в проекте проявляют такие страны как Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Голландия и США, уточняется в решении.
Российская космическая обсерватория нового поколения - единственная разрабатываемая космическая обсерватория субмиллиметрового и дальнего инфракрасного диапазонов. Обсерватория сможет получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем. Кроме того, с её помощью учёные надеются получить больше информации об органических соединениях в космосе, а также об объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Подготовка научной программы проводится шестью международными научными группами. В проекте принимают участие более 60 зарубежных ученых.
Запуск "Миллиметрона" запланирован на 2030 год. При этом, как отмечается в докладе, наибольшие риски по срокам изготовления относятся к критичным частям импортного производства.
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.07.2019
1 июля 2019, 03:18Наука
ФИАН: Китай и Европа могут создать приборы для проекта "Миллиметрон"
 
НаукаСШАЮжная КореяРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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