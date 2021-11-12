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Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19
После нерабочей недели есть результаты, темпы распространения коронавируса снизились, но в 61 регионе еще идет рост, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:05
2021-11-12T19:05
2021-11-12T19:18
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После нерабочей недели есть результаты, темпы распространения коронавируса снизились, но в 61 регионе еще идет рост, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, регионов, которые демонстрируют некоторое снижение, уровня заболеваемости не так много. По итогам 44 недели их всего 6", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".
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19:05 12.11.2021 (обновлено: 19:18 12.11.2021)
Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19 после нерабочей недели