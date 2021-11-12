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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html
Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса
Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса - РИА Новости, 12.11.2021
Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса
Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:34
2021-11-12T17:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
саммит атэс
владимир путин
здоровье - общество
атэс
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.Решению этих масштабных задач, отметил он, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.
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60
Путин: "Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции"
Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.
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коронавирус covid-19, в мире, саммит атэс , владимир путин, здоровье - общество, атэс, россия
16:34 12.11.2021 (обновлено: 17:30 12.11.2021)
 
Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса

Путин не исключил появление более опасных штаммов коронавируса в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.
"Сам коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых, и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное, технологическое обеспечение ", - сказал Путин в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Решению этих масштабных задач, отметил он, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.
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