https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса

Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса - РИА Новости, 12.11.2021

Путин предрек появление более опасных штаммов коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:34

2021-11-12T17:30

распространение коронавируса

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.Решению этих масштабных задач, отметил он, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

https://ria.ru/20211112/pandemiya-1758679494.html

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2021

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Путин: "Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции" Президент РФ Владимир Путин не исключил появления в мире новых более опасных штаммов коронавируса и напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией. 2021-11-12T16:34 true PT0M32S

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коронавирус covid-19, в мире, саммит атэс , владимир путин, здоровье - общество, атэс, россия