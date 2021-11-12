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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758737162.html
В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19
В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19
Число детей с COVID в Москве увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлой волной, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:22
2021-11-12T13:41
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число детей с COVID в Москве увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлой волной, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары... По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в 2 раза, а по сравнению с первой - второй - в 3-4 раза. То есть, видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжёлых, и видим омоложение болезни - стали болеть дети грудного возраста, дети-новороженные, дети раннего возраста", - сказал Османов.Он отметил, что заболевание принимает более стремительное течение, то картина может трансформироваться в течение считанных дней.За пандемию в Москве более 200 тысяч детей болели коронавирусом, 5% прошли стационарное лечение, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."На сегодняшний день за всю пандемию в Москве коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тысяч детей, из них примерно 5% - 9 с лишним тысяч детей - прошли стационарное лечение", - рассказал Османов.Он отметил, что на сегодняшний день в больнице имени З.А. Башляевой в стационаре находится 123 ребёнка, из них четыре человека - в реанимации, в том числе один - на аппарате ИВЛ.Иммуногенность у детей после получения вакцины от COVID значительно выше, чем у взрослых, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."У детей данные института Гамалеи показали, что иммуногенность значительно выше, чем у взрослых", - рассказал Османов.По его словам, это означает, что дети лучше вырабатывают антитела к коронавирусу.
https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, исмаил османов
13:22 12.11.2021 (обновлено: 13:41 12.11.2021)
 
В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19

В Москве число детей с COVID-19 увеличилось в два раза по сравнению с прошлой волной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число детей с COVID в Москве увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлой волной, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары... По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в 2 раза, а по сравнению с первой - второй - в 3-4 раза. То есть, видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжёлых, и видим омоложение болезни - стали болеть дети грудного возраста, дети-новороженные, дети раннего возраста", - сказал Османов.
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Он отметил, что заболевание принимает более стремительное течение, то картина может трансформироваться в течение считанных дней.
За пандемию в Москве более 200 тысяч детей болели коронавирусом, 5% прошли стационарное лечение, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"На сегодняшний день за всю пандемию в Москве коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тысяч детей, из них примерно 5% - 9 с лишним тысяч детей - прошли стационарное лечение", - рассказал Османов.
Он отметил, что на сегодняшний день в больнице имени З.А. Башляевой в стационаре находится 123 ребёнка, из них четыре человека - в реанимации, в том числе один - на аппарате ИВЛ.
Иммуногенность у детей после получения вакцины от COVID значительно выше, чем у взрослых, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"У детей данные института Гамалеи показали, что иммуногенность значительно выше, чем у взрослых", - рассказал Османов.
По его словам, это означает, что дети лучше вырабатывают антитела к коронавирусу.
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