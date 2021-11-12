https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758737162.html

В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19

В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В Москве увеличилось число детей, заболевших COVID-19

Число детей с COVID в Москве увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлой волной, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:41

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число детей с COVID в Москве увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлой волной, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары... По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в 2 раза, а по сравнению с первой - второй - в 3-4 раза. То есть, видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжёлых, и видим омоложение болезни - стали болеть дети грудного возраста, дети-новороженные, дети раннего возраста", - сказал Османов.Он отметил, что заболевание принимает более стремительное течение, то картина может трансформироваться в течение считанных дней.За пандемию в Москве более 200 тысяч детей болели коронавирусом, 5% прошли стационарное лечение, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."На сегодняшний день за всю пандемию в Москве коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тысяч детей, из них примерно 5% - 9 с лишним тысяч детей - прошли стационарное лечение", - рассказал Османов.Он отметил, что на сегодняшний день в больнице имени З.А. Башляевой в стационаре находится 123 ребёнка, из них четыре человека - в реанимации, в том числе один - на аппарате ИВЛ.Иммуногенность у детей после получения вакцины от COVID значительно выше, чем у взрослых, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."У детей данные института Гамалеи показали, что иммуногенность значительно выше, чем у взрослых", - рассказал Османов.По его словам, это означает, что дети лучше вырабатывают антитела к коронавирусу.

https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html

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