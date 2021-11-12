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В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах
В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 12.11.2021
В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах
Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:52
2021-11-12T12:52
2021-11-12T12:54
распространение коронавируса
общество
свердловская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее оперштаб Свердловской области сообщил о том, что власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода."...Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее. Но, конечно, это все не остается без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за оригинальными мерами по борьбе с коронавирусом, которые принимают регионы."Регионы делают все возможное для того, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной эпидемиологической опасности, неспадающей", - сказал Песков.Он также отметил, что все-таки основным центром по работе по пандемии является правительственный штаб.
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12:52 12.11.2021 (обновлено: 12:54 12.11.2021)
В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах
Песков: Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с COVID-19