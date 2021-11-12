https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758729211.html

В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах

В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 12.11.2021

В Кремле прокомментировали меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:52

2021-11-12T12:52

2021-11-12T12:54

распространение коронавируса

общество

свердловская область

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее оперштаб Свердловской области сообщил о том, что власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода."...Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее. Но, конечно, это все не остается без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за оригинальными мерами по борьбе с коронавирусом, которые принимают регионы."Регионы делают все возможное для того, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной эпидемиологической опасности, неспадающей", - сказал Песков.Он также отметил, что все-таки основным центром по работе по пандемии является правительственный штаб.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html

https://ria.ru/20211112/pandemiya-1758679494.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловская область, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии