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Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков
Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021
Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков
Россия не планирует вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:50
2021-11-12T12:50
2021-11-12T13:18
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия не планирует вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее правительство Сингапура решило с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться."Нет, об этом никогда речь не шла у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным взимание платы за лечение ковида невакцинированных граждан.
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общество, коронавирус covid-19, сингапур (страна), дмитрий песков, здоровье - общество, россия
12:50 12.11.2021 (обновлено: 13:18 12.11.2021)
Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков
Песков заявил, что в России не введут плату за лечение от коронавируса для непривитых