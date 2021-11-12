https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758728963.html

Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков

Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021

Плату за лечение от коронавируса для непривитых не введут, заявил Песков

Россия не планирует вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:50

2021-11-12T12:50

2021-11-12T13:18

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коронавирус covid-19

сингапур (страна)

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия не планирует вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее правительство Сингапура решило с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться."Нет, об этом никогда речь не шла у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным взимание платы за лечение ковида невакцинированных граждан.

https://ria.ru/20211110/preparat-1758324307.html

сингапур (страна)

россия

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2021

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общество, коронавирус covid-19, сингапур (страна), дмитрий песков, здоровье - общество, россия