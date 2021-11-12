https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758680370.html

Когда COVID-19 смертельно опасен для ребенка

Врач рассказал, когда COVID-19 смертельно опасен для детей - РИА Новости, 12.11.2021

Когда COVID-19 смертельно опасен для ребенка

Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ura.ru, заявил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T06:37

2021-11-12T06:37

2021-11-12T11:52

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общество

сергей токарев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ura.ru, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.По словам Токарева, опасно заражаться детскими болезнями, в частности корью, коклюшем, и в постковидный период.Он отметил: если ребенок в этот период был ослаблен и не прививался, шансы на выздоровление будут невелики.Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что наиболее часто COVID-19 болеют младенцы и подростки. По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11 процентах случаев.Сейчас России проходит третья стадия испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758150461.html

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2021

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общество, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии