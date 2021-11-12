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Наука
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758680370.html
Когда COVID-19 смертельно опасен для ребенка
Врач рассказал, когда COVID-19 смертельно опасен для детей - РИА Новости, 12.11.2021
Когда COVID-19 смертельно опасен для ребенка
Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ura.ru, заявил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T06:37
2021-11-12T11:52
наука
общество
сергей токарев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ura.ru, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.По словам Токарева, опасно заражаться детскими болезнями, в частности корью, коклюшем, и в постковидный период.Он отметил: если ребенок в этот период был ослаблен и не прививался, шансы на выздоровление будут невелики.Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что наиболее часто COVID-19 болеют младенцы и подростки. По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11 процентах случаев.Сейчас России проходит третья стадия испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков.
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общество, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:37 12.11.2021 (обновлено: 11:52 12.11.2021)
 
Врач рассказал, когда COVID-19 смертельно опасен для детей

Врач Токарев заявил, что сочетание COVID-19 с другими инфекциями крайне опасно для ребенка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с вирусным заболеванием
Лечение детей с вирусным заболеванием - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ura.ru, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Это фатально <…> если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят", — приводит издание слова специалиста.

По словам Токарева, опасно заражаться детскими болезнями, в частности корью, коклюшем, и в постковидный период.
Он отметил: если ребенок в этот период был ослаблен и не прививался, шансы на выздоровление будут невелики.
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Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что наиболее часто COVID-19 болеют младенцы и подростки. По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11 процентах случаев.
Сейчас России проходит третья стадия испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков.
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28 октября, 17:59Распространение коронавируса
 
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