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Зачем хакерам наши контакты в смартфонах
IT-специалист предупредила, зачем хакерам наши контакты в смартфонах - РИА Новости, 12.11.2021
Зачем хакерам наши контакты в смартфонах
Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также... РИА Новости, 12.11.2021
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технологии
анна михайлова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также журнал звонков. "Сталкерское" программное обеспечение попробует украсть платежные данные, используя атаки с применением социальной инженерии, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.По словам специалиста, базы данных о пользователях – это дорогой товар, который продается на теневом рынке.
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технологии, анна михайлова
01:16 12.11.2021 (обновлено: 10:26 12.11.2021)
 
IT-специалист предупредила, зачем хакерам наши контакты в смартфонах

Эксперт Михайлова заявила, хакеры похищают контакты в смартфонах с целью кибершпионажа

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Зрительница во время марафона - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также журнал звонков. "Сталкерское" программное обеспечение попробует украсть платежные данные, используя атаки с применением социальной инженерии, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
"У киберпреступников, распространяющих вредоносное ПО при проведении нецелевой атаки на пользователей мобильных устройств, помимо получения данных с уже зараженных смартфонов, есть важная цель – обеспечить как можно более широкое распространение. Чем шире покрытие пользовательских устройств, тем больше у хакера шансов добыть нужные ему для кражи информации и денежных средств данные, а также набрать достаточное количество жертв", — отмечает собеседник агентства.
По словам специалиста, базы данных о пользователях – это дорогой товар, который продается на теневом рынке.
 
ТехнологииАнна Михайлова
 
 
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