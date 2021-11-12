https://ria.ru/20211112/kontakty-1758672884.html

Зачем хакерам наши контакты в смартфонах

IT-специалист предупредила, зачем хакерам наши контакты в смартфонах - РИА Новости, 12.11.2021

Зачем хакерам наши контакты в смартфонах

Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:16

2021-11-12T01:16

2021-11-12T10:26

технологии

анна михайлова

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также журнал звонков. "Сталкерское" программное обеспечение попробует украсть платежные данные, используя атаки с применением социальной инженерии, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.По словам специалиста, базы данных о пользователях – это дорогой товар, который продается на теневом рынке.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, анна михайлова