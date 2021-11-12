01:16 12.11.2021 (обновлено: 10:26 12.11.2021)
IT-специалист предупредила, зачем хакерам наши контакты в смартфонах
Эксперт Михайлова заявила, хакеры похищают контакты в смартфонах с целью кибершпионажа
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если речь идет кибершпионаже, то хакеру в мобильном телефоне может понадобиться местоположение пользователя, телефонная книга, контакты мессенджеров, а также журнал звонков. "Сталкерское" программное обеспечение попробует украсть платежные данные, используя атаки с применением социальной инженерии, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
"У киберпреступников, распространяющих вредоносное ПО при проведении нецелевой атаки на пользователей мобильных устройств, помимо получения данных с уже зараженных смартфонов, есть важная цель – обеспечить как можно более широкое распространение. Чем шире покрытие пользовательских устройств, тем больше у хакера шансов добыть нужные ему для кражи информации и денежных средств данные, а также набрать достаточное количество жертв", — отмечает собеседник агентства.
По словам специалиста, базы данных о пользователях – это дорогой товар, который продается на теневом рынке.