https://ria.ru/20211112/konflikt-1758760208.html

В Минобороны Белоруссии заявили о готовности Польши развязать конфликт

В Минобороны Белоруссии заявили о готовности Польши развязать конфликт - РИА Новости, 12.11.2021

В Минобороны Белоруссии заявили о готовности Польши развязать конфликт

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:59

2021-11-12T14:59

2021-11-12T15:25

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евросоюз

министерство обороны белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС."Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" - язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады", - приводит Sputnik Беларусь слова министра.Он подчеркнул, что "созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Российской Федерацией"."Мы готовы защитить рубежи Союзного государства (Белоруссии и России - ред.) и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию", - сказал глава минобороны Белоруссии.Он рассказал, что военная активность, развязанная соседями в непосредственной близости белорусских границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. "Мы отмечаем активизацию военной деятельности на гродненском направлении. Вблизи государственной границы Республики Беларусь, на ее западных рубежах, создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Она включает в себя подразделения и органы управления от двух бригад территориальной обороны", - отметил Хренин.Кроме того, по его словам, отмечено развертывание сил и средств из состава 16-й механизированной дивизии вооруженных сил Польши в районе населенного пункта Кузница. "Задействованы также средства ПВО, развернута группировка сил специальных операций, подготовлена база для наращивания группировки на данном направлении. С этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники. Также отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении", - отметил он.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно две тысячи человек.Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов ранее говорил, что, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, Минск вынужден принимать адекватные меры реагирования "как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником – Российской Федерацией".

https://ria.ru/20211111/pomosch-1758604517.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

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