https://ria.ru/20211112/koloniya-1758719455.html

В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого

В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого - РИА Новости, 12.11.2021

В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого

Один заключенный зарезал другого в исправительной колонии в Саратовской области, заведены уголовные дела об убийстве и халатности администрации, сообщило... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:10

2021-11-12T12:10

2021-11-12T12:27

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Один заключенный зарезал другого в исправительной колонии в Саратовской области, заведены уголовные дела об убийстве и халатности администрации, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, 12 ноября 2021 года около 6.50 (5.50 мск) в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"."Следователем СК с подозреваемым (в убийстве – ред.) проводятся следственные действия. Производятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758603674.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)