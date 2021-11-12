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В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого
В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого - РИА Новости, 12.11.2021
В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого
Один заключенный зарезал другого в исправительной колонии в Саратовской области, заведены уголовные дела об убийстве и халатности администрации, сообщило... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:10
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происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Один заключенный зарезал другого в исправительной колонии в Саратовской области, заведены уголовные дела об убийстве и халатности администрации, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, 12 ноября 2021 года около 6.50 (5.50 мск) в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"."Следователем СК с подозреваемым (в убийстве – ред.) проводятся следственные действия. Производятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
12:10 12.11.2021 (обновлено: 12:27 12.11.2021)
 
В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого

В колонии под Саратовом один заключенный зарезал другого, возбуждено дело

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Один заключенный зарезал другого в исправительной колонии в Саратовской области, заведены уголовные дела об убийстве и халатности администрации, сообщило региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, 12 ноября 2021 года около 6.50 (5.50 мск) в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
"Следователем СК с подозреваемым (в убийстве – ред.) проводятся следственные действия. Производятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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