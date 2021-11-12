https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758771067.html
Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова
Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова - РИА Новости, 12.11.2021
Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на других авторов, рассказала РИА Новости актриса Клара Новикова,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:44
2021-11-12T15:44
2021-11-12T15:44
общество
клара новикова
виктор коклюшкин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на других авторов, рассказала РИА Новости актриса Клара Новикова, которая много лет с ним работала.Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность."Он был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на многих авторов. Он был профессионалом высоким. Прежде чем отдать свои монологи кому-то из актеров, он сам выходил на сцену и сам их исполнял, и поэтому понимал, что и как будет выглядеть на сцене. Он был профессионалом во всем", - поделилась Новикова.Она отметила, что Коклюшкин отлично шутил и мог быть не только автором юмористических монологов, но и выступать с ними на сцене как актер."На сцене он был смешным. Он сам был смешным. Он как писатель держался за бумажку, хотя был смешным и мог исполнять свои монологи как актер. Юмор, даже не знаю, на чем у него строился, он очень так видел, не то, что изобретал юмор, он так видел жизнь. Некоторые изобретают, выстраивают, потом усмешняют, а Виктор Михайлович так жил, он так видел, он так шутил в жизни. Из него это вырывалось, он произносил так. Он на сцену выходил с микрофоном и все уже смеялись, хотя он ничего не произносил. Держался за бумажку. Сам был худющим и держался за бумажку. За микрофон и за бумажку", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758760870.html
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общество, клара новикова, виктор коклюшкин
Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова
Клара Новикова назвала Виктора Коклюшкина очень тонким автором и высоким профессионалом
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на других авторов, рассказала РИА Новости актриса Клара Новикова
, которая много лет с ним работала.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
"Он был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на многих авторов. Он был профессионалом высоким. Прежде чем отдать свои монологи кому-то из актеров, он сам выходил на сцену и сам их исполнял, и поэтому понимал, что и как будет выглядеть на сцене. Он был профессионалом во всем", - поделилась Новикова.
Она отметила, что Коклюшкин отлично шутил и мог быть не только автором юмористических монологов, но и выступать с ними на сцене как актер.
"На сцене он был смешным. Он сам был смешным. Он как писатель держался за бумажку, хотя был смешным и мог исполнять свои монологи как актер. Юмор, даже не знаю, на чем у него строился, он очень так видел, не то, что изобретал юмор, он так видел жизнь. Некоторые изобретают, выстраивают, потом усмешняют, а Виктор Михайлович так жил, он так видел, он так шутил в жизни. Из него это вырывалось, он произносил так. Он на сцену выходил с микрофоном и все уже смеялись, хотя он ничего не произносил. Держался за бумажку. Сам был худющим и держался за бумажку. За микрофон и за бумажку", - добавила собеседница агентства.