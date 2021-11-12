https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758771067.html

Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова

Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова - РИА Новости, 12.11.2021

Коклюшкин был очень непохожим на других авторов, рассказала Клара Новикова

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на других авторов, рассказала РИА Новости актриса Клара Новикова,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:44

2021-11-12T15:44

2021-11-12T15:44

общество

клара новикова

виктор коклюшкин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на других авторов, рассказала РИА Новости актриса Клара Новикова, которая много лет с ним работала.Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность."Он был остроумным человеком, очень тонким и очень непохожим на многих авторов. Он был профессионалом высоким. Прежде чем отдать свои монологи кому-то из актеров, он сам выходил на сцену и сам их исполнял, и поэтому понимал, что и как будет выглядеть на сцене. Он был профессионалом во всем", - поделилась Новикова.Она отметила, что Коклюшкин отлично шутил и мог быть не только автором юмористических монологов, но и выступать с ними на сцене как актер."На сцене он был смешным. Он сам был смешным. Он как писатель держался за бумажку, хотя был смешным и мог исполнять свои монологи как актер. Юмор, даже не знаю, на чем у него строился, он очень так видел, не то, что изобретал юмор, он так видел жизнь. Некоторые изобретают, выстраивают, потом усмешняют, а Виктор Михайлович так жил, он так видел, он так шутил в жизни. Из него это вырывалось, он произносил так. Он на сцену выходил с микрофоном и все уже смеялись, хотя он ничего не произносил. Держался за бумажку. Сам был худющим и держался за бумажку. За микрофон и за бумажку", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758760870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, клара новикова, виктор коклюшкин