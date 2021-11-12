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В Госдуму внесли проекты об использовании QR-кодов
В Госдуму внесли проекты об использовании QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуму внесли проекты об использовании QR-кодов
Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:53
2021-11-12T20:43
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах.Первый проект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Кроме того, власти предлагают отредактировать статью 107 Воздушного кодекса России и федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и распространить меру об использовании QR-кодов при междугородных и международных поездках на самолетах или поездах. Иностранцам для использования авиа- или железнодорожного транспорта в России потребуется ПЦР-тест.Уточняется, что до 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры при отсутствии необходимых документов также можно будет предъявить ПЦР-тест, после этого срока станет действовать только медотвод.При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости ничего предъявлять не потребуется.Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.Там уточнили, что решение об их использовании, а также о перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.Вице-премьер Татьяна Голикова позже заявила, что проект не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при предъявлении QR-кода, это относится к полномочиям Министерства транспорта. При этом россияне, которые купили билеты до введения нормы, смогут вернуться в страну без соответствующих документов, предоставив отрицательный ПЦР-тест.Кроме того, вице-премьер сообщила, что все вышеперечисленные требования не распространяются на детей и подростков.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728323.html
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общество, госдума рф, россия
18:53 12.11.2021 (обновлено: 20:43 12.11.2021)
 

В Госдуму внесли проекты об использовании QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах.
Первый проект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
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Кроме того, власти предлагают отредактировать статью 107 Воздушного кодекса России и федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и распространить меру об использовании QR-кодов при междугородных и международных поездках на самолетах или поездах. Иностранцам для использования авиа- или железнодорожного транспорта в России потребуется ПЦР-тест.
Уточняется, что до 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры при отсутствии необходимых документов также можно будет предъявить ПЦР-тест, после этого срока станет действовать только медотвод.
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Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
"Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что решение об их использовании, а также о перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.
Вице-премьер Татьяна Голикова позже заявила, что проект не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при предъявлении QR-кода, это относится к полномочиям Министерства транспорта. При этом россияне, которые купили билеты до введения нормы, смогут вернуться в страну без соответствующих документов, предоставив отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что все вышеперечисленные требования не распространяются на детей и подростков.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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