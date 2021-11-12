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При посещении аптек и продуктовых магазинов QR-код не потребуется
При посещении аптек и продуктовых магазинов QR-код не потребуется - РИА Новости, 12.11.2021
При посещении аптек и продуктовых магазинов QR-код не потребуется
Россиянам не нужно будет предъявлять ни QR-код, ни ПЦР-тест при посещении аптек, продуктовых магазинов и организаций, торгующих товарами первой необходимости,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:58
2021-11-12T22:20
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коронавирус в россии
qr-код
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россиянам не нужно будет предъявлять ни QR-код, ни ПЦР-тест при посещении аптек, продуктовых магазинов и организаций, торгующих товарами первой необходимости, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.Правительство в пятницу направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, общество, госдума рф
18:58 12.11.2021 (обновлено: 22:20 12.11.2021)
 
При посещении аптек и продуктовых магазинов QR-код не потребуется

Правительство: при посещении аптек и продуктовых магазинов QR-код не потребуется

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россиянам не нужно будет предъявлять ни QR-код, ни ПЦР-тест при посещении аптек, продуктовых магазинов и организаций, торгующих товарами первой необходимости, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
Правительство в пятницу направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
"По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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