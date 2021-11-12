https://ria.ru/20211112/kod-1758678426.html

Власти разрабатывают законопроекты об обязательной проверке QR-кодов

Власти разрабатывают законопроекты об обязательной проверке QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021

Власти разрабатывают законопроекты об обязательной проверке QR-кодов

В правительстве обсуждают возможность обязательной проверки QR-кодов о вакцинации для допуска в транспорт и кафе. Об этом со ссылкой на источник в кабмине... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:44

2021-11-12T04:44

2021-11-12T04:44

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

госдума рф

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В правительстве обсуждают возможность обязательной проверки QR-кодов о вакцинации для допуска в транспорт и кафе. Об этом со ссылкой на источник в кабмине сообщило РБК.Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил разработку законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.Предотвращение новых мутацийДиректор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу. По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.Как заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антипрививочников" они не подействуют."Я думаю, что должны помочь (QR-коды-ред.), потому что это будет определенная стимуляция для людей, которые не привились, им становится жить неудобно. Для того, чтобы вернуть удобства жизни, они должны провакцинироваться", - отметил ученый.Сроки полной отмены QR-кодов и ограниченийПолная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно… может последовать полная отмена… после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос о сроках полной отмены ограничительных мер и QR-кодов.Он отметил, что сейчас идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах. "Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза", - добавил Песков.Ситуация с коронавирусомЧисло новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 40,7 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Последний раз более 40 тысяч заболевших зарегистрировали 6 ноября, когда показатель достиг максимума с начала пандемии и оставил 41,3 тысячи.Всего коронавирусом заразились 8 952 472 россиянина, вылечились 7 687 317. Лидерами по числу случаев COVID-19 стали Москва — 6240, Санкт-Петербург — 3230, Московская область — 2617, Самарская область — 1791 и Крым — 819.За минувшие сутки также подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием.

https://ria.ru/20211112/samolety-1758671039.html

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758628854.html

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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