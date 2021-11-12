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https://ria.ru/20211112/koalitsiya-1758857970.html
СДПГ и "Зеленые" разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ
СДПГ и "Зеленые" разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ - РИА Новости, 12.11.2021
СДПГ и "Зеленые" разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ
Немецкие социал-демократы и "Союз90/Зеленые" не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией, сообщает издание Spiegel со... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:50
2021-11-12T22:52
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германия
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бундестаг германии
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Немецкие социал-демократы и "Союз90/Зеленые" не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией, сообщает издание Spiegel со ссылкой на участников переговоров о правящей коалиции.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. Spiegel получил в распоряжение проект коалиционного соглашения в его части, относящейся в внешней политике. Документ не является окончательным и будет согласовываться далее.Как пишет издание, по теме отношений с Россией переговорщики рабочей группы по внешней политике "спорили с противоположных позиций", наибольшие противоречия возникли между "Зелеными" и социал-демократами. Последние хотели включить в документ положение - "мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей". Этот пункт будет переформулирован, пишет издание. При этом в документе содержится критика российских властей. Так, критикуется "обширное ограничение гражданских и демократических свобод". От российского правительства партии возможной будущей коалиции ожидают обеспечения для гражданского общества России "беспрепятственного контакта с немецкими партнерами".Также издание обращает внимание на другие ключевые положения документа, как готовность к закупкам боевых беспилотников, которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права. Партии исключают возможность использования беспилотников для внесудебных убийств.
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в мире, германия, der spiegel, бундестаг германии, россия
22:50 12.11.2021 (обновлено: 22:52 12.11.2021)
 
СДПГ и "Зеленые" разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ

В Бундестаге ФРГ "Зеленые" и СДПГ разошлись во мнениях по России при создании коалиции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Немецкие социал-демократы и "Союз90/Зеленые" не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией, сообщает издание Spiegel со ссылкой на участников переговоров о правящей коалиции.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. Spiegel получил в распоряжение проект коалиционного соглашения в его части, относящейся в внешней политике. Документ не является окончательным и будет согласовываться далее.
Как пишет издание, по теме отношений с Россией переговорщики рабочей группы по внешней политике "спорили с противоположных позиций", наибольшие противоречия возникли между "Зелеными" и социал-демократами. Последние хотели включить в документ положение - "мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей". Этот пункт будет переформулирован, пишет издание. При этом в документе содержится критика российских властей. Так, критикуется "обширное ограничение гражданских и демократических свобод". От российского правительства партии возможной будущей коалиции ожидают обеспечения для гражданского общества России "беспрепятственного контакта с немецкими партнерами".
Также издание обращает внимание на другие ключевые положения документа, как готовность к закупкам боевых беспилотников, которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права. Партии исключают возможность использования беспилотников для внесудебных убийств.
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