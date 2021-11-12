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https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html
Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом
Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом - РИА Новости, 12.11.2021
Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом
Торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:04
2021-11-12T17:04
в мире
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов, считает президент России Владимир Путин.В ходе выступления на саммите АТЭС он отметил, что обсуждая вопросы сотрудничества экономик стран в решении острых глобальных и региональных проблем, нужно учитывать то, что серьезнейшим вызовом является изменения климата."В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов. Процессы адаптации к новым более жестким экологическим требованиям и переход на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, осуществляться строго на основе договоренностей", - сказал президент.
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в мире, владимир путин, атэс
17:04 12.11.2021
 
Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом

Путин: торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита АТЭС
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов, считает президент России Владимир Путин.
В ходе выступления на саммите АТЭС он отметил, что обсуждая вопросы сотрудничества экономик стран в решении острых глобальных и региональных проблем, нужно учитывать то, что серьезнейшим вызовом является изменения климата.
"В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов. Процессы адаптации к новым более жестким экологическим требованиям и переход на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, осуществляться строго на основе договоренностей", - сказал президент.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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В миреВладимир ПутинАТЭС
 
 
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