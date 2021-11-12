https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом

Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом - РИА Новости, 12.11.2021

Путин назвал изменение климата серьезнейшим вызовом

Торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:04

2021-11-12T17:04

2021-11-12T17:04

в мире

владимир путин

атэс

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов, считает президент России Владимир Путин.В ходе выступления на саммите АТЭС он отметил, что обсуждая вопросы сотрудничества экономик стран в решении острых глобальных и региональных проблем, нужно учитывать то, что серьезнейшим вызовом является изменения климата."В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов. Процессы адаптации к новым более жестким экологическим требованиям и переход на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, осуществляться строго на основе договоренностей", - сказал президент.

https://ria.ru/20211112/klimat-1758684295.html

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в мире, владимир путин, атэс