Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/klimat-1758684295.html
В правительстве рассказали о контактах с США по климату
В правительстве рассказали о контактах с США по климату - РИА Новости, 12.11.2021
В правительстве рассказали о контактах с США по климату
Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств намечена на ближайшие недели, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:15
2021-11-12T08:15
в мире
сша
алексей оверчук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств намечена на ближайшие недели, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук.По его словам, первая такая встреча уже состоялась в режиме видеоконференции до начала 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая проходит в эти дни в Глазго."По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено", - отметил Оверчук.В октябре Оверчук посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211109/klimat-1758302695.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, алексей оверчук, россия
08:15 12.11.2021
 
В правительстве рассказали о контактах с США по климату

Вице-премьер Оверчук анонсировал встречу России и США по климату на уровне ведомств

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств намечена на ближайшие недели, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, первая такая встреча уже состоялась в режиме видеоконференции до начала 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая проходит в эти дни в Глазго.
"По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено", - отметил Оверчук.
В октябре Оверчук посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 19:43
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата
 
В миреСШААлексей ОверчукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Лента новостейМолния
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата