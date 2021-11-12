https://ria.ru/20211112/kiev-1758808796.html

В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"

В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры" - РИА Новости, 12.11.2021

В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"

Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:41

2021-11-12T17:41

2021-11-12T17:54

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оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Митинг был организован партией Национальный корпус (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело). На акцию пришли несколько десятков человек, в основном молодые люди.Участники собрания держат флаги с символикой партии, а также национальные флаги Украины. Они установили возле здания спецслужбы плакаты с фотографиями нескольких членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе главы политсовета партии Виктора Медведчука. Участники митинга утверждают, что члены этой партии "сотрудничают с РФ и являются агентами Кремля". Также участники собрания утверждают, что "российские агенты" есть и в других органах власти. Они требуют от спецслужбы "прекратить деятельность предателей" в Украине.Здание СБУ охраняют несколько десятков полицейских. Также неподалеку стоит несколько полицейских автобусов со спецназом.В ходе митинга националисты жгли файеры и дымовые шашки. Полиция не препятствовала им. После этого митинг продолжился спокойно.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/ukraina-1758775820.html

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в мире, киев, москва, верховная рада украины, служба безопасности украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия