17:41 12.11.2021 (обновлено: 17:54 12.11.2021)
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры" у здания СБУ
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Митинг был организован партией Национальный корпус (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело). На акцию пришли несколько десятков человек, в основном молодые люди.
Участники собрания держат флаги с символикой партии, а также национальные флаги Украины. Они установили возле здания спецслужбы плакаты с фотографиями нескольких членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе главы политсовета партии Виктора Медведчука. Участники митинга утверждают, что члены этой партии "сотрудничают с РФ и являются агентами Кремля". Также участники собрания утверждают, что "российские агенты" есть и в других органах власти. Они требуют от спецслужбы "прекратить деятельность предателей" в Украине.
Здание СБУ охраняют несколько десятков полицейских. Также неподалеку стоит несколько полицейских автобусов со спецназом.
В ходе митинга националисты жгли файеры и дымовые шашки. Полиция не препятствовала им. После этого митинг продолжился спокойно.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.