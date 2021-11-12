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В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры" - РИА Новости, 12.11.2021
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"
Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:41
2021-11-12T17:54
в мире
киев
москва
верховная рада украины
служба безопасности украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Митинг был организован партией Национальный корпус (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело). На акцию пришли несколько десятков человек, в основном молодые люди.Участники собрания держат флаги с символикой партии, а также национальные флаги Украины. Они установили возле здания спецслужбы плакаты с фотографиями нескольких членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе главы политсовета партии Виктора Медведчука. Участники митинга утверждают, что члены этой партии "сотрудничают с РФ и являются агентами Кремля". Также участники собрания утверждают, что "российские агенты" есть и в других органах власти. Они требуют от спецслужбы "прекратить деятельность предателей" в Украине.Здание СБУ охраняют несколько десятков полицейских. Также неподалеку стоит несколько полицейских автобусов со спецназом.В ходе митинга националисты жгли файеры и дымовые шашки. Полиция не препятствовала им. После этого митинг продолжился спокойно.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/ukraina-1758775820.html
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в мире, киев, москва, верховная рада украины, служба безопасности украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
17:41 12.11.2021 (обновлено: 17:54 12.11.2021)
 
В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры"

В Киеве националисты вышли на митинг против "российской агентуры" у здания СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские националисты проводят в Киеве митинг "против российской агентуры" во власти возле здания Службы безопасности, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Митинг был организован партией Национальный корпус (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело). На акцию пришли несколько десятков человек, в основном молодые люди.
Участники собрания держат флаги с символикой партии, а также национальные флаги Украины. Они установили возле здания спецслужбы плакаты с фотографиями нескольких членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе главы политсовета партии Виктора Медведчука. Участники митинга утверждают, что члены этой партии "сотрудничают с РФ и являются агентами Кремля". Также участники собрания утверждают, что "российские агенты" есть и в других органах власти. Они требуют от спецслужбы "прекратить деятельность предателей" в Украине.
Здание СБУ охраняют несколько десятков полицейских. Также неподалеку стоит несколько полицейских автобусов со спецназом.
В ходе митинга националисты жгли файеры и дымовые шашки. Полиция не препятствовала им. После этого митинг продолжился спокойно.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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