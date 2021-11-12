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В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе
В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе - РИА Новости, 12.11.2021
В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе
США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:01
2021-11-12T17:33
в мире
сша
камала харрис
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
польша
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис."Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведет очень тревожную деятельность", - заявила Харрис журналистам во время визита во Францию.Харрис добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html
https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html
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белоруссия
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в мире, сша, камала харрис, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша
17:01 12.11.2021 (обновлено: 17:33 12.11.2021)
 
В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

Вице-президент США Харрис выразила обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границе

© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.
"Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведет очень тревожную деятельность", - заявила Харрис журналистам во время визита во Францию.
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Харрис добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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В миреСШАКамала ХаррисСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияПольша
 
 
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