17:01 12.11.2021 (обновлено: 17:33 12.11.2021)
В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе
Вице-президент США Харрис выразила обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границе
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.
"Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведет очень тревожную деятельность", - заявила Харрис журналистам во время визита во Францию.
Харрис добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.