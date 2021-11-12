https://ria.ru/20211112/kharris-1758795520.html

В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе - РИА Новости, 12.11.2021

В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:01

2021-11-12T17:01

2021-11-12T17:33

в мире

сша

камала харрис

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис."Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведет очень тревожную деятельность", - заявила Харрис журналистам во время визита во Францию.Харрис добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

сша

белоруссия

польша

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