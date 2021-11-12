https://ria.ru/20211112/katki-1758705015.html

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 12.11.2021

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 12.11.2021

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москва сегодня: мегаполис для жизни

катки

москва

петр бирюков

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Москва, 12 окт - РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Также заместитель мэра отметил, что мероприятия по намораживанию искусственного льда стартуют, когда в городе устанавливаются стабильные низкие температуры."Лед наращивают с помощью специальных установок. Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом - это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие", - говорится в материале.Глава комплекса городского хозяйства столицы подчеркнул, что на катках создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника. Также на всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

https://realty.ria.ru/20211112/reka-1758544762.html

москва

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катки, москва, петр бирюков