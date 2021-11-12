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Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 12.11.2021
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:16
2021-11-12T11:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
катки
москва
петр бирюков
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Москва, 12 окт - РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Также заместитель мэра отметил, что мероприятия по намораживанию искусственного льда стартуют, когда в городе устанавливаются стабильные низкие температуры."Лед наращивают с помощью специальных установок. Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом - это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие", - говорится в материале.Глава комплекса городского хозяйства столицы подчеркнул, что на катках создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника. Также на всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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катки, москва, петр бирюков
11:16 12.11.2021
 

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва, 12 окт - РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом. В парках, на природных территориях и фестивальных площадках катки начнут работать в ноябре-декабре", - рассказал Бирюков.
Также заместитель мэра отметил, что мероприятия по намораживанию искусственного льда стартуют, когда в городе устанавливаются стабильные низкие температуры.
"Лед наращивают с помощью специальных установок. Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом - это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие", - говорится в материале.
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Глава комплекса городского хозяйства столицы подчеркнул, что на катках создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника. Также на всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКаткиМоскваПетр Бирюков
 
 
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