https://ria.ru/20211112/katastrofa-1758805694.html
Стало известно о катастрофе в украинской экономике
В Киеве заявили о катастрофе в украинской экономике - РИА Новости, 12.11.2021
Стало известно о катастрофе в украинской экономике
Бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "1+1" заявил о плачевном состоянии экономики государства из-за топливного кризиса. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:31
2021-11-12T17:31
2021-11-12T17:51
экономика
украина
сша
европа
владимир путин
еврокомиссия
газпром
юрий бойко
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "1+1" заявил о плачевном состоянии экономики государства из-за топливного кризиса.Он напомнил, что, по подсчетам Федерации работодателей, почти половина заводов в стране может прекратить свою деятельность."Если в себестоимости продукции предприятия 30% — энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", — сказал политик.Он уточнил, что Украина получает газ по цене в тысячу долларов за тысячу кубометров, хотя в прошлом году сырье было в три раза дешевле. По его словам, это уникальная ситуация для Киева.В последние несколько месяцев в Европе значительно выросла стоимость газа. В начале августа стоимость фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В конце сентября она удвоилась. Шестого октября цена начала снижаться, достигнув исторического максимума в 1937 долларов.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дефицит сырья стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".
https://ria.ru/20211111/sluzhba-1758651521.html
https://ria.ru/20211106/bankrot-1757894633.html
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экономика, украина, сша, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром, юрий бойко, ближний восток
17:31 12.11.2021 (обновлено: 17:51 12.11.2021)
В Киеве заявили о катастрофе в украинской экономике
Бывший вице-премьер Бойко предупредил о катастрофе в украинской промышленности