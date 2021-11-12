https://ria.ru/20211112/katar-1758738847.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар - РИА Новости, 12.11.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар
Туроператоры рассказали о стоимости путевок в Катар, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:28
2021-11-12T15:28
2021-11-12T15:28
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок в Катар, сообщает АТОР.Недельный тур на одного с вылетом 27 ноября и проживанием в отеле категории пять звезд можно купить за 64,7 тысячи рублей. Такая же поездка на Новый год выйдет в два раза дороже — 130 тысяч рублей.Месяц назад Россия попала в зеленый список государств, привитым гражданам которых можно отдыхать в Катаре (там признан "Спутник V"). Продажи путевок в одну из самых высокотехнологичных стран Ближнего Востока взлетели. Туристов привлекают относительно приемлемые, по сравнению с ОАЭ, цены, считают эксперты. По их мнению, Катар может стать бюджетным аналогом Эмиратов.
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катар, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), ближний восток, персидский залив, туризм, коронавирус covid-19, туристы
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Катар
Эксперты объяснили, чем привлекает туристов Катар и сколько стоит отдых в этой стране