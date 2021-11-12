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Калужская область
https://ria.ru/20211112/kaluga-1758804370.html
Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей
Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей - РИА Новости, 12.11.2021
Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональную службу скорой помощи со столетним юбилеем, в честь праздника медики получили девять новых... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:28
2021-11-12T17:28
общество
калужская область
калуга
здоровье - общество
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональную службу скорой помощи со столетним юбилеем, в честь праздника медики получили девять новых автомобилей, сообщает областное правительство.Согласно архивным документам, в 1921 году Губздравотдел провел ряд мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе, была организована работа скорой помощи в Калуге как отделения при больнице № 1 имени Красного Креста. Город не был обеспечен транспортом, поэтому первая скорая помощь оказывалась на извозчиках.В пятницу в Калуге торжественно отметили столетие региональной службы скорой помощи, медиков поздравил губернатор Владислав Шапша. Торжество проходило в новом здании регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сюда медики переехали в этом году. В комфортных условиях на площади почти 2,7 тысячи квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. В состав центра входят ещё три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области.Поздравляя коллектив скорой помощи с юбилеем, Владислав Шапша отметил огромную значимость их труда в спасении человеческих жизней."Сегодня не самое простое время. Вы на передовой. В ваших руках жизни людей… Желаю, чтобы свободного времени у вас было больше, а вызовов меньше", - сказал губернатор. Он выразил уверенность в том, что работники "скорой" каждый день с честью выполняют свой долг и передал им слова благодарности от всех жителей региона.Владислав Шапша вручил региональные награды, грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам службы. Затем он передал ключи от девяти новых автомобилей экипажам скорой помощи из нескольких районов области.
https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758552412.html
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общество, калужская область, калуга, здоровье - общество, владислав шапша
17:28 12.11.2021
 

Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональную службу скорой помощи со столетним юбилеем, в честь праздника медики получили девять новых автомобилей, сообщает областное правительство.
Согласно архивным документам, в 1921 году Губздравотдел провел ряд мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе, была организована работа скорой помощи в Калуге как отделения при больнице № 1 имени Красного Креста. Город не был обеспечен транспортом, поэтому первая скорая помощь оказывалась на извозчиках.
В пятницу в Калуге торжественно отметили столетие региональной службы скорой помощи, медиков поздравил губернатор Владислав Шапша. Торжество проходило в новом здании регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сюда медики переехали в этом году. В комфортных условиях на площади почти 2,7 тысячи квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. В состав центра входят ещё три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области.
Поздравляя коллектив скорой помощи с юбилеем, Владислав Шапша отметил огромную значимость их труда в спасении человеческих жизней.
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"Сегодня не самое простое время. Вы на передовой. В ваших руках жизни людей… Желаю, чтобы свободного времени у вас было больше, а вызовов меньше", - сказал губернатор. Он выразил уверенность в том, что работники "скорой" каждый день с честью выполняют свой долг и передал им слова благодарности от всех жителей региона.
Владислав Шапша вручил региональные награды, грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам службы. Затем он передал ключи от девяти новых автомобилей экипажам скорой помощи из нескольких районов области.

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