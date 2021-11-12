https://ria.ru/20211112/kaluga-1758804370.html

Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей

Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей - РИА Новости, 12.11.2021

Калужская служба скорой помощи отметила столетний юбилей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональную службу скорой помощи со столетним юбилеем, в честь праздника медики получили девять новых... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:28

2021-11-12T17:28

2021-11-12T17:28

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владислав шапша

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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональную службу скорой помощи со столетним юбилеем, в честь праздника медики получили девять новых автомобилей, сообщает областное правительство.Согласно архивным документам, в 1921 году Губздравотдел провел ряд мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе, была организована работа скорой помощи в Калуге как отделения при больнице № 1 имени Красного Креста. Город не был обеспечен транспортом, поэтому первая скорая помощь оказывалась на извозчиках.В пятницу в Калуге торжественно отметили столетие региональной службы скорой помощи, медиков поздравил губернатор Владислав Шапша. Торжество проходило в новом здании регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сюда медики переехали в этом году. В комфортных условиях на площади почти 2,7 тысячи квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. В состав центра входят ещё три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области.Поздравляя коллектив скорой помощи с юбилеем, Владислав Шапша отметил огромную значимость их труда в спасении человеческих жизней."Сегодня не самое простое время. Вы на передовой. В ваших руках жизни людей… Желаю, чтобы свободного времени у вас было больше, а вызовов меньше", - сказал губернатор. Он выразил уверенность в том, что работники "скорой" каждый день с честью выполняют свой долг и передал им слова благодарности от всех жителей региона.Владислав Шапша вручил региональные награды, грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам службы. Затем он передал ключи от девяти новых автомобилей экипажам скорой помощи из нескольких районов области.

https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758552412.html

https://ria.ru/20211108/nagrady-1758086886.html

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общество, калужская область, калуга, здоровье - общество, владислав шапша