https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758729433.html
Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой
Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой - РИА Новости, 12.11.2021
Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой
Двое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве, пока она была в гостях у одного из них, рассказала девочка полиции, возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:52
2021-11-12T12:52
2021-11-12T12:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Двое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве, пока она была в гостях у одного из них, рассказала девочка полиции, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, все случилось в октябре в квартире на улице Лукинской: тогда 13-летняя девочка, учащаяся седьмого класса, пришла в гости к своему другу – мальчику 15 лет. Через какое-то время, с ее слов, она проснулась голой на кухне, в квартире вместе с ее знакомым находился его друг, который был старше на несколько лет. Мать потерпевшей предположила, что девочке могли что-то подсыпать в напитки. Как выяснилось позднее, злоумышленниками оказались двое школьников – один ученик девятого класса, другой – 11-го класса."По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 131 УК РФ "Изнасилование" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник РИА Новости.
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происшествия, москва
12:52 12.11.2021 (обновлено: 12:55 12.11.2021)
Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой
В Москве двоих школьников заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки, бывшей в гостях
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Двое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве
, пока она была в гостях у одного из них, рассказала девочка полиции, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, все случилось в октябре в квартире на улице Лукинской: тогда 13-летняя девочка, учащаяся седьмого класса, пришла в гости к своему другу – мальчику 15 лет. Через какое-то время, с ее слов, она проснулась голой на кухне, в квартире вместе с ее знакомым находился его друг, который был старше на несколько лет. Мать потерпевшей предположила, что девочке могли что-то подсыпать в напитки. Как выяснилось позднее, злоумышленниками оказались двое школьников – один ученик девятого класса, другой – 11-го класса.
"По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 131 УК РФ "Изнасилование" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник РИА Новости.