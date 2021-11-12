https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758729433.html

Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой

Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой - РИА Новости, 12.11.2021

Двоих московских школьников заподозрили в изнасиловании младшей знакомой

Двое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве, пока она была в гостях у одного из них, рассказала девочка полиции, возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:52

2021-11-12T12:52

2021-11-12T12:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Двое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве, пока она была в гостях у одного из них, рассказала девочка полиции, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, все случилось в октябре в квартире на улице Лукинской: тогда 13-летняя девочка, учащаяся седьмого класса, пришла в гости к своему другу – мальчику 15 лет. Через какое-то время, с ее слов, она проснулась голой на кухне, в квартире вместе с ее знакомым находился его друг, который был старше на несколько лет. Мать потерпевшей предположила, что девочке могли что-то подсыпать в напитки. Как выяснилось позднее, злоумышленниками оказались двое школьников – один ученик девятого класса, другой – 11-го класса."По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 131 УК РФ "Изнасилование" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html

москва

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2021

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происшествия, москва