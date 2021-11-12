https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758704862.html

Бастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске

Бастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске - РИА Новости, 12.11.2021

Бастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске

Хабаровское мотосообщество просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело об инцесте, утверждая, что на их коллегу, обвиняемого... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:15

2021-11-12T11:15

2021-11-12T11:15

происшествия

хабаровский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Хабаровское мотосообщество просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело об инцесте, утверждая, что на их коллегу, обвиняемого в изнасиловании собственной дочки, возвели напраслину.В четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщило о заключении под стражу 35-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. По версии следствия, отец насиловал дочь, с которым она периодически жила после развода родителей, в том числе во время слетов байкеров.В петиции на имя Бастрыкина на сайте change.org, которую на данный момент подписали 275 человек, представитель мотосообщества утверждает, что мужчину, ушедшего из "неблагополучной семьи", пытаются "оклеветать". В тексте также отмечается, что ужасные отношения между бывшими супругами не могли не сказаться на психике девочки.По обеим статьям предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211108/prigovor-1758069664.html

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хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия