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Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне - РИА Новости, 12.11.2021
Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:07
2021-11-12T03:07
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.В четверг фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.В роли условного противника задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ.В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
03:07 12.11.2021
 
Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне

Фрегат "Маршал Шапошников" на испытаниях уничтожил авиацию "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов"
Корвет Совершенный, фрегат Маршал Шапошников, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев, гвардейский ракетный крейсер Варяг и корабль измерительного комплекса (КИК) Маршал Крылов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.
В четверг фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.
"В ходе тренировки в морском полигоне боевой подготовки корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение "вражеские" цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты", - говорится в сообщении.
В роли условного противника задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ.
В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
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