https://ria.ru/20211112/ispytaniya-1758676478.html

Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне

Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне - РИА Новости, 12.11.2021

Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне

Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:07

2021-11-12T03:07

2021-11-12T03:07

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.В четверг фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.В роли условного противника задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ.В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.

https://ria.ru/20211030/evmenov-1756871316.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии