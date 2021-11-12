Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
Фрегат "Маршал Шапошников" на испытаниях уничтожил авиацию "противника"
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов"
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который накануне вышел на испытания новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.
В четверг фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.
"В ходе тренировки в морском полигоне боевой подготовки корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение "вражеские" цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты", - говорится в сообщении.
В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.