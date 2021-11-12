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Наука
https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758786679.html
В Испании впервые разработали ракету-носитель
В Испании впервые разработали ракету-носитель - РИА Новости, 12.11.2021
В Испании впервые разработали ракету-носитель
Частная компания PLD Space представила в пятницу многоразовую суборбитальную ракету-носитель Miura 1 – первую разработанную в Испании. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:36
2021-11-12T16:43
наука
испания
европа
мадрид (город)
космос - риа наука
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МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Частная компания PLD Space представила в пятницу многоразовую суборбитальную ракету-носитель Miura 1 – первую разработанную в Испании."До сих пор Испания могла строить только корабли и самолеты, сейчас мы можем строить ракеты", - заявил на презентации, которая состоялась в Мадриде, сооснователь компании PDL Space Рауль Торрес."Испания сможет позиционировать себя как одну из 14 стран с мировым космическим потенциалом", - добавил он.По словам другого основателя компании Рауля Верду, разработчики столкнулись с "многочисленными техническими вызовами", поскольку "должны были разрабатывать почти все технологии с нуля".Планируется, что запуск ракеты будет осуществлен в 2022 году с площадки Испытательного центра Эль-Ареносильо (Уэльва). Ракета может нести до 100 килограммов полезной нагрузки и подниматься на высоту до 153 километров за 122 секунды.Разработчики заявляют, что Miura 1 – первая суборбитальная ракета, разработанная в Европе частной компанией."Наша первая космическая система полностью разработана PLD Space, чтобы доставлять полезные грузы в космос и безопасно возвращать их", - заявили там.PLD Space – первая частная испанская компания, основанная в 2011 году с целью создания многоразовых ракет.MIURA 1 - одноступенчатая ракета длиной 12,5 метра и диаметром 0,7 метра. Оснащена системой восстановления с использованием двигателей и парашютов, которые позволяют доставать ее из океана и повторно использовать.Запуск Miura 1 планировалось осуществить в прошлом году, однако из-за проблем с испытанием двигателя его пришлось отложить.Главная цель компании – разработка более крупной ракеты Miura 5, которая предназначена для доставки 300 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ее запуск запланирован на 2024 год с космодрома Куру (Французская Гвиана).Компании удалось привлечь на сегодняшний день 36 миллионов евро инвестиций, 80% - частных, 20% - государственных.До 14 ноября ракета Miura 1 будет выставлена в музее Естественный наук в Мадриде.
https://ria.ru/20210904/observatoriya-1748654998.html
https://ria.ru/20210105/kosmos-1588440217.html
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испания, европа, мадрид (город), космос - риа наука
16:36 12.11.2021 (обновлено: 16:43 12.11.2021)
 
В Испании впервые разработали ракету-носитель

В Испании разработали многоразовую суборбитальную ракету-носитель Miura 1

© Фото : PLD Space/TwitterПрезентация многоразовой суборбитальной ракеты-носителя Miura 1
Презентация многоразовой суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : PLD Space/Twitter
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МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Частная компания PLD Space представила в пятницу многоразовую суборбитальную ракету-носитель Miura 1 – первую разработанную в Испании.
"До сих пор Испания могла строить только корабли и самолеты, сейчас мы можем строить ракеты", - заявил на презентации, которая состоялась в Мадриде, сооснователь компании PDL Space Рауль Торрес.
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"Испания сможет позиционировать себя как одну из 14 стран с мировым космическим потенциалом", - добавил он.
По словам другого основателя компании Рауля Верду, разработчики столкнулись с "многочисленными техническими вызовами", поскольку "должны были разрабатывать почти все технологии с нуля".
Планируется, что запуск ракеты будет осуществлен в 2022 году с площадки Испытательного центра Эль-Ареносильо (Уэльва). Ракета может нести до 100 килограммов полезной нагрузки и подниматься на высоту до 153 километров за 122 секунды.
Разработчики заявляют, что Miura 1 – первая суборбитальная ракета, разработанная в Европе частной компанией.
"Наша первая космическая система полностью разработана PLD Space, чтобы доставлять полезные грузы в космос и безопасно возвращать их", - заявили там.
PLD Space – первая частная испанская компания, основанная в 2011 году с целью создания многоразовых ракет.
MIURA 1 - одноступенчатая ракета длиной 12,5 метра и диаметром 0,7 метра. Оснащена системой восстановления с использованием двигателей и парашютов, которые позволяют доставать ее из океана и повторно использовать.
Запуск Miura 1 планировалось осуществить в прошлом году, однако из-за проблем с испытанием двигателя его пришлось отложить.
Главная цель компании – разработка более крупной ракеты Miura 5, которая предназначена для доставки 300 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ее запуск запланирован на 2024 год с космодрома Куру (Французская Гвиана).
Компании удалось привлечь на сегодняшний день 36 миллионов евро инвестиций, 80% - частных, 20% - государственных.
До 14 ноября ракета Miura 1 будет выставлена в музее Естественный наук в Мадриде.
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