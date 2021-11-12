https://ria.ru/20211112/irak-1758837039.html
Ирак приостановил прямые рейсы в Белоруссию
Ирак приостановил прямые рейсы в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021
Ирак приостановил прямые рейсы в Белоруссию
Ирак приостанавливает прямое авиасообщение с Белоруссией и отзывает лицензию почетного консула Белоруссии в Багдаде в связи с ситуацией с нелегальными... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:51
2021-11-12T19:51
2021-11-12T19:51
в мире
белоруссия
ирак
мид ирака
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Ирак приостанавливает прямое авиасообщение с Белоруссией и отзывает лицензию почетного консула Белоруссии в Багдаде в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф."Ирак приостановил прямые авиарейсы в Белоруссию", - заявил ас-Саххаф агентству."МИД отозвал разрешение на работу почетного консула Белоруссии в Багдаде. Этот шаг позволит защитить иракцев от попадания в сети нелегальной миграции через Белоруссию и Польшу", - сообщил спикер.Он отметил, что посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html
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в мире, белоруссия, ирак, мид ирака, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Ирак приостановил прямые рейсы в Белоруссию
Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белоруссией