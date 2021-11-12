https://ria.ru/20211112/irak-1758749946.html

"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск

"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск - РИА Новости, 12.11.2021

"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск

Авиакомпания Iraqi Airways сообщила, что не планирует возобновлять полеты в Минск на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, заявила в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:18

2021-11-12T14:18

2021-11-12T14:34

минск

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Iraqi Airways сообщила, что не планирует возобновлять полеты в Минск на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, заявила в пятницу журналистам представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан."Иракские авиалинии" подтвердили, что не возобновят перелеты в Минск. Турецкие авиалинии приостановят продажу билетов в одну сторону в Минск из Турции", - сказала она.Iraqi Airways приостановила полеты в Минск в августе этого года после того, как Евросоюз обвинил Минск в содействии незаконному проникновению мигрантов из Ирака в Польшу.

https://ria.ru/20211111/avialinii-1758658669.html

минск

польша

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минск, в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии