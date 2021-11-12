https://ria.ru/20211112/irak-1758749946.html
"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск
"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск - РИА Новости, 12.11.2021
"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск
Авиакомпания Iraqi Airways сообщила, что не планирует возобновлять полеты в Минск на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, заявила в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:18
2021-11-12T14:18
2021-11-12T14:34
минск
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_173:396:3110:2048_1920x0_80_0_0_60959ef6055936bd45ad4359c3b190af.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Iraqi Airways сообщила, что не планирует возобновлять полеты в Минск на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, заявила в пятницу журналистам представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан."Иракские авиалинии" подтвердили, что не возобновят перелеты в Минск. Турецкие авиалинии приостановят продажу билетов в одну сторону в Минск из Турции", - сказала она.Iraqi Airways приостановила полеты в Минск в августе этого года после того, как Евросоюз обвинил Минск в содействии незаконному проникновению мигрантов из Ирака в Польшу.
https://ria.ru/20211111/avialinii-1758658669.html
минск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_900:650:2764:2048_1920x0_80_0_0_a5eda4594bb2afb95a7da5a4afb1d9af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:18 12.11.2021 (обновлено: 14:34 12.11.2021)
"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск
"Иракские авиалинии" не планируют возобновлять полеты в Минск