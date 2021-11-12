https://ria.ru/20211112/iowa-1758725450.html
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race" - РИА Новости, 12.11.2021
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"
Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:13
2021-11-12T17:13
2021-11-12T17:13
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом. В клипе, снятом режиссером Александром Морозовым, музыканты появляются в блестящих и откровенных костюмах. Они поют о гонке за деньгами, в которой невозможно победить. Зрители написали в комментариях под видео на YouTube, что оно получилось "шикарным", а некоторые сравнили вокалистку с американской поп-звездой Майли Сайрус.Это не первая работа IOWA, в которой музыканты поднимают социальные темы. Летом группа представила песню "Не понимаю", записанную с певицей Tayoka. Артисты посвятили композицию эмоциональному насилию.
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новости культуры, музыка, iowa, youtube, майли сайрус
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"
Группа IOWA выпустила клип на свой первый англоязычный трек "Money Race"
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом.
В клипе, снятом режиссером Александром Морозовым, музыканты появляются в блестящих и откровенных костюмах. Они поют о гонке за деньгами, в которой невозможно победить.
"Когда мы думаем, что наше благополучие зависит только от наших умений заработать, достичь, добежать и снова бежать дальше, мы не можем увидеть настоящие цели. Когда за накопительством и гонкой за деньгами ничего, кроме сравнения себя с другими, не стоит, это превращается лишь в "copy-paste". Ты забываешь о главном: о семье, близких и в конечном итоге — о себе самом", — описала новую работу солистка IOWA Катя Иванчикова.
Зрители написали в комментариях под видео на YouTube, что оно получилось "шикарным", а некоторые сравнили вокалистку с американской поп-звездой Майли Сайрус.
Это не первая работа IOWA, в которой музыканты поднимают социальные темы. Летом группа представила
песню "Не понимаю", записанную с певицей Tayoka. Артисты посвятили композицию эмоциональному насилию.