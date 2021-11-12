Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"

"Когда мы думаем, что наше благополучие зависит только от наших умений заработать, достичь, добежать и снова бежать дальше, мы не можем увидеть настоящие цели. Когда за накопительством и гонкой за деньгами ничего, кроме сравнения себя с другими, не стоит, это превращается лишь в "copy-paste". Ты забываешь о главном: о семье, близких и в конечном итоге — о себе самом", — описала новую работу солистка IOWA Катя Иванчикова.