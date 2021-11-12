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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race" - РИА Новости, 12.11.2021
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"
Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом. РИА Новости, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом. В клипе, снятом режиссером Александром Морозовым, музыканты появляются в блестящих и откровенных костюмах. Они поют о гонке за деньгами, в которой невозможно победить. Зрители написали в комментариях под видео на YouTube, что оно получилось "шикарным", а некоторые сравнили вокалистку с американской поп-звездой Майли Сайрус.Это не первая работа IOWA, в которой музыканты поднимают социальные темы. Летом группа представила песню "Не понимаю", записанную с певицей Tayoka. Артисты посвятили композицию эмоциональному насилию.
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новости культуры, музыка, iowa, youtube, майли сайрус
17:13 12.11.2021
 
Группа IOWA выпустила клип на первый англоязычный трек "Money Race"

Группа IOWA выпустила клип на свой первый англоязычный трек "Money Race"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Участники поп-рок группы IOWA опубликовали в Сети видео на их первый англоязычный трек "Money Race" с социальным подтекстом.
В клипе, снятом режиссером Александром Морозовым, музыканты появляются в блестящих и откровенных костюмах. Они поют о гонке за деньгами, в которой невозможно победить.
"Когда мы думаем, что наше благополучие зависит только от наших умений заработать, достичь, добежать и снова бежать дальше, мы не можем увидеть настоящие цели. Когда за накопительством и гонкой за деньгами ничего, кроме сравнения себя с другими, не стоит, это превращается лишь в "copy-paste". Ты забываешь о главном: о семье, близких и в конечном итоге — о себе самом", — описала новую работу солистка IOWA Катя Иванчикова.
Зрители написали в комментариях под видео на YouTube, что оно получилось "шикарным", а некоторые сравнили вокалистку с американской поп-звездой Майли Сайрус.
Это не первая работа IOWA, в которой музыканты поднимают социальные темы. Летом группа представила песню "Не понимаю", записанную с певицей Tayoka. Артисты посвятили композицию эмоциональному насилию.
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