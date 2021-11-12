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В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 12.11.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:04
2021-11-12T21:47
в мире
технологии
сша
италия
instagram
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 20:20 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои в работе вебсайта, отображении новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).
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в мире, технологии, сша, италия, instagram, россия
21:04 12.11.2021 (обновлено: 21:47 12.11.2021)
 
В работе Instagram произошел сбой

Downdetector: пользователи Instagram в ряде стран пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 20:20 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои в работе вебсайта, отображении новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).
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