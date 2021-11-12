https://ria.ru/20211112/instagram-1758848599.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 12.11.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:04
2021-11-12T21:04
2021-11-12T21:47
в мире
технологии
сша
италия
instagram
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 20:20 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои в работе вебсайта, отображении новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).
https://ria.ru/20211112/set-1758805311.html
сша
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, италия, instagram, россия
21:04 12.11.2021 (обновлено: 21:47 12.11.2021)
В работе Instagram произошел сбой
Downdetector: пользователи Instagram в ряде стран пожаловались на сбои в работе сервиса