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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/immunitet-1758831126.html
Голикова выразила надежду на достижение коллективного иммунитета к лету
Голикова выразила надежду на достижение коллективного иммунитета к лету - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова выразила надежду на достижение коллективного иммунитета к лету
Власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от COVID в 80% в России до лета 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:24
2021-11-12T19:50
распространение коронавируса
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от COVID в 80% в России до лета 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Почему законопроект (о QR-кодах) действует до 1 июня 2022 года? Мы рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные - 80% взрослого населения. Хочу подчеркнуть, что страны, которые у себя устанавливают опыт масштабного прививания своего населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии", - сказала Голикова на брифинге."Дата 1 июня 2022 года не случайна. Вы помните прекрасно, что в прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас, переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год, войдем в год следующий, зависит от нас с вами, и если все меры безопасности будут нами, как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется", - сказала Голикова. По ее словам, это целиком зависит от граждан."И я прошу вас к законодательным инициативам правительства относиться именно таким образом. В данном случае мы с вами партнеры, мы вам ничего не навязываем, мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом", - заключила Голикова.По ее словам, достижение 80% с учетом того, как сегодня идет вакцинация, с учетом соблюдения ограничительных мер, которые будут введены на территории регионов, дадут возможность не допускать распространения пандемии, как сейчас.
https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:24 12.11.2021 (обновлено: 19:50 12.11.2021)
 
Голикова выразила надежду на достижение коллективного иммунитета к лету

Голикова: рассчитываем на достижение коллективного иммунитета к COVID-19 до лета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от COVID в 80% в России до лета 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Почему законопроект (о QR-кодах) действует до 1 июня 2022 года? Мы рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные - 80% взрослого населения. Хочу подчеркнуть, что страны, которые у себя устанавливают опыт масштабного прививания своего населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии", - сказала Голикова на брифинге.
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"Дата 1 июня 2022 года не случайна. Вы помните прекрасно, что в прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас, переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год, войдем в год следующий, зависит от нас с вами, и если все меры безопасности будут нами, как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется", - сказала Голикова. По ее словам, это целиком зависит от граждан.
"И я прошу вас к законодательным инициативам правительства относиться именно таким образом. В данном случае мы с вами партнеры, мы вам ничего не навязываем, мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом", - заключила Голикова.
По ее словам, достижение 80% с учетом того, как сегодня идет вакцинация, с учетом соблюдения ограничительных мер, которые будут введены на территории регионов, дадут возможность не допускать распространения пандемии, как сейчас.
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